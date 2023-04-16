Десятки свежих могил: появились новые фото с кладбища 'вагнеровцев' на Кубани

Кладбище в станице Бакинской на Кубани, ставшее знаменитым уже и за пределами России тем, что там преимущественно хоронят боевиков ЧВК "Вагнер", стремительно продолжает расти. Так, всего за две недели на территории погоста появилось еще 60 свежих могил.

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Кадры с захоронениями "новичков" опубликовали местные СМИ. Кубанцы давно возмущены тем, что территория их региона стала последним пристанищем оккупантов, что совсем не соответствует прежнему курортному статусу станицы.

Однако мнение россиян, как известно, мало кого заботит, в первую очередь, собственной власти. Останки "вагнеровцев" продолжают свозить в Краснодарский край, разрывая все новые и новые могилы.

Напомним, что в разных регионах России, а также на территории оккупированной РФ Луганской области обнаружили семь массовых захоронений наемников ЧВК "Вагнер". В общей сложности на них захоронено как минимум 995 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прибыл в станицу Бакинскую в Краснодарском крае, чтобы показать то самое кладбище, где массово хоронят его наемников после того, как они отправились воевать в Украину. "Повар Путина" отметил, что количество могил действительно растет, но "что поделать? такова жизнь".