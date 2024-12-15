Нефтепродукты после аварии танкеров РФ в Керченском проливе несет к российскому берегу: в Greenpeace сделали заявление

В Керченском проливе, соединяющем Черное и Азовское моря, 15 декабря из-за шторма произошло столкновение двух российских танкеров. Вода может быть загрязнена 4300 тоннами мазута и, возможно, другими нефтепродуктами; ветер и волны (по состоянию на вечер воскресенья) отгоняли их на северо-восток, к берегам России.

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В Greenpeace Ukraine отметили, что оба танкера государства-агрессора перевозили топливо для российского флота. В течение 12 дней система определения местоположения морских судов была выключена (данные от 1 октября показывают, что маршрут доставки начинался с Волгограда (РФ) и заканчивался в Керченском проливе).

Доктор Пол Джонстон, руководитель исследовательских лабораторий Greenpeace на базе Университета Эксетера в Великобритании, предупредил о серьезных последствиях этой аварии.

Место загрязнения будет зависеть от преобладающего ветра и морских течений.

"В нынешних погодных условиях его будет очень трудно локализовать. Если загрязнение вынесет на берег, это приведет к загрязнению береговой линии, которое будет очень трудно очистить. Воздействие на окружающую среду будет зависеть от типа разлитой нефти. Тяжелые остаточные нефтепродукты как мазут, как правило, оказывают более заметное влияние в том числе на морскую фауну... Если корабли затонут, то существует вероятность длительного излияния нефти и нефтепродуктов", – указал Джонстон на важность минимизировать последствия ЧП.

В 2007 году этот регион уже пострадал из-за подобного случая: во время суровой погоды из еще одного танкера РФ вылилось 1,2 тыс. тонн мазута. Негативные последствия наблюдались даже через год после аварии.

"Хотя российские чиновники вряд ли будут принимать меры по уменьшению влияния на окружающую среду, мы будем продолжать мониторинг ситуации", – заверили в Greenpeace Ukraine.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, два российских танкера с мазутом утром 15 декабря почти затонули у побережья временно оккупированного Крыма. Штормовое море буквально разломило пополам корабли "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".

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