В России вызвали ''на ковер'' организатора детского праздника, где танцевали под Верку Сердючку. Видео

В Липецке, Россия, детский праздник прошел под неожиданный аккомпанемент – дети и аниматоры танцевали под песни Верки Сердючки. После данного происшествия владельца ивент-агентства "Праздник детства" Александра Кудинова вызвали в прокуратуру и вынесли ему предостережение.

Видео дня

Видео торжества под украинские песни разлетелось по интернету. Примечательно, что дети смело подпевали песню "Ще не вмерла Україна".

В городе Грязи на празднике заиграла песня "Ще не вмерла Україна". Ей подпевали дети, танцевавшие с аниматорами в костюме Хагги Вагги.

Этот факт не оставил равнодушными российских чиновников. Поэтому директора ивент-агентства "Праздник детства" Александра Кудинова вызвали в прокуратуру и вынесли ему предостережение.

Кудинову пришлось оправдываться, что на утреннике играл старый плейлист, а сотрудники агентства по каким-то причинам песню из него не убрали.

Кроме того, "провинившийся" руководитель агентства рассказал сотрудникам прокуратуры, что активно поддерживает российских военных, участвующих в "СВО", и неоднократно принимал участие в сборах гуманитарной помощи и её доставке в Донбасс.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 февраля на московском стадионе "Лужники" провели очередной пропагандистский концерт под названием "Слава защитникам Отечества", целью которого, по всей видимости, является показуха поддержки российским обществом террористической войны против Украины. Верхом цинизма стало то, что на мероприятии прямо перед выступлением президента-диктатора Владимира Путина прозвучала украиноязычная песня о "спасении" Мариуполя от "нацистов".

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