В России пожаловались на массированную атаку украинских дронов: один упал возле станции ''Газпрома'' в Подмосковье

В России официально подтвердили атаки, совершенные с помощью беспилотных летательных аппаратов по объектам в Краснодарском крае и Республике Адыгея. В них сразу же обвинили Украину.

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По версии российского минобороны, беспилотники "потеряли управление" и "отклонились от траектории полета", якобы не причинив никакого ущерба. Неофициально же российские пропагандисты констатируют: "инцидентов" минувшей ночью было намного больше двух.

В российском МО официально подтвердили две "попытки применения БПЛА", якобы совершенные "киевским режимом" в Краснодарском крае и Адыгее в ночь на 28 февраля. В обоих случаях, уверяют в государстве-агрессоре, российские оккупанты якобы справились с ними "блестяще".

"28 февраля в ночное время киевским режимом была предпринята попытка применения беспилотных летательных аппаратов для атаки объектов гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Подразделениями радиоэлектронной борьбы ВС РФ БПЛА были подавлены. Оба беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полета. Один БПЛА упал в поле, другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры", – заявили в МО РФ.

А вот российские пропагандисты уверяют: за последние сутки атак было намного больше.

"Массовая атака дронов на Россию. За последние сутки беспилотники заметили в пяти регионах — в Туапсе это закончилось ударами по нефтебазе, а в Петербурге пришлось поднимать истребители", – пишет один из популярных российских пабликов.

Так, по данным пропагандистов, утром 27 февраля три беспилотника-камикадзе якобы атаковали Брянскую область.

"Это произошло примерно в полутора километрах от границы, дроны, предположительно, запустили со стороны Украины. Пострадала вышка связи", – констатируют россияне.

Они рассказывают и о "прилетах" в Белгородской области минувшей ночью. Этот российский регион был атакован около полуночи "четырьмя беспилотниками со взрывчаткой".

"Два из них упали возле жилых домов и повредили четыре автомобиля, еще один разбился о стену — его обломки попали в одну из квартир, а всех жильцов дома пришлось эвакуировать. СВУ, закрепленные на трех беспилотниках, в итоге удалось обезвредить взрывотехникам. Четвертый дрон упал на крышу супермаркета "Леон" и взорвался, после чего начался пожар, охвативший кровлю и 20 кв. м внутри здания", – рассказывают пропагандисты об "инциденте", который в версии МО РФ трансформировался в "падение беспилотника в поле".

Порадовал загадочный летательный объект и жителей поселка Новый в Адыгее. Там якобы обошлось без пострадавших, но, по словам главы Адыгеи Мурата Кумпилова, разрушена постройка на местной ферме.

Также пропагандисты пишут, что упавший под адыгейским Майкопом Ту-141 "Стриж" пролетел над российской территорией минимум 400 км. Эту дистанцию, которую дрон смог пролететь, не привлекая внимания "лучшей в мире российской ПВО", там уже назвали рекордной. Предыдущие "рекорды" составляли около 300 км над российской территорией в направлении Москвы и около 150 км в направлении Воронежа.

Еще один упомянутый МО РФ "инцидент" случился на территории нефтебазы "Роснефти" в Туапсе Краснодарского края. Там, правда, заметили не один, как уверяют в ведомстве Сергея Шойгу, а сразу два беспилотника.

"На территории произошли взрывы и начался пожар, который удалось быстро потушить. В результате ударами повредило здание бойлерной рядом с нефтехранилищем", – заявляют пропагандисты.

В МО РФ также "забыли" упомянуть, что этим утром из-за "неопознанного объекта" в воздухе закрыли 200 км воздушного пространства над Петербургом.

"На перехват объекта, который шел со стороны Финского залива, отправили истребители, а все гражданские самолеты, направляющиеся в Пулково, стали разворачивать в небе. Также в городе объявили план "Ковер" — его вводят при незаконном пересечении границы или появлении неопознанных объектов", – констатировали пропагандисты РФ.

Не упомянули в МО РФ и о происшествии в Подмосковье. Там БПЛА упал возле объекта "Газпрома".

"По предварительным данным, под Коломной упал ударный БПЛА UJ-22 Airborne, такие делает "Укрджет". Максимальная дальность полета — 800 км. Скорость — порядка 130-140 км/час. Минимальная высота полета — 50 м. Такая машина может поднять порядка 15-20 кг максимум. Это 30 гранат F1 или четыре выстрела из РПГ-7", – сообщает еще один российский паблик.

Со ссылкой на собственные источники авторы канала пишут, что "вероятно, дрон резко потерял высоту (возможно, закончилось топливо), зацепился за деревья и повредил крыло, поэтому и упал".

Россияне также сообщают, что дрон упал всего в 100 м от газовой компрессорной станции "Воскресенск" в Коломенском районе Подмосковья.

Напомним, ранее стало известно, что в российском Туапсе произошел взрыв на территории нефтебазы. Местные жители массово писали о том, что среди ночи их разбудили громкие звуки взрывов.

Позже в сети появилось видео, зафиксировавшее момент взрыва на нефтебазе.

Также сообщалось, что в Санкт-Петербурге аэропорт прекращал работу из-за неизвестного летательного объекта. Из-за него же в небо поднимали истребители. Впрочем, в МО РФ это попытались объяснить "учениями".