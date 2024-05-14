Патрушев и Дюмин стали помощниками Путина: какие кадровые ротации устроили в Кремле и что известно о назначении

Российский диктатор Владимир Путин официально назначил своим помощником Николая Патрушева, которого на днях уволил с должности секретаря Совета безопасности РФ. Еще одним помощником он сделал Алексея Дюмина – отныне бывшего губернатора Тульской области.

Очередные перестановки в высших эшелонах кремлевских властей произошли 14 мая. О них сообщили росСМИ.

По данным пропагандистов, Сергей Кириенко, Алексей Громов и Дмитрий Козак сохранили должности замглавы администрации президента. Управлять ею продолжит Антон Вайно.

Напомним, что 2 мая Путин принимал Дюмина в своей усадьбе в Ново-Огарево Московской области. Тогда еще губернатор Тульской области хвастался "вкладом" региона в полномасштабное вторжение российских войск в Украину.

Что касается Патрушева, то 12 мая кремлевский лидер "в связи с переходом на другую работу" уволил его из Совбеза РФ, поставив главой этого ведомства Сергея Шойгу.

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Александр Леонов предположил: вероятно, для Патрушева в Кремле готовят формальную должность, например главы администрации или премьер-министра. Также не исключено, что ему могли пообещать сделать его сына преемником Путина.

Добавим: 12 мая вместо Шойгу министром обороны стал российский государственный деятель и ученый Андрей Белоусов. Журналист Михаил Фишман с "оппозиционного" телеканала "Дождь" выразил предположение, что это назначение означает создание в РФ "военного кабинета Путина – Белоусова", а фактически то, что российский диктатор сам займется экономикой войны против Украины, как Сталин во времена Второй мировой.

Как сообщал OBOZ.UA, в Институте изучения войны указали на давнюю "тактику" лидера Кремля по-тихому устранять топ-чиновников, давая им второстепенные роли, а не просто увольняя их. Эксперты убеждены: кадровые перестановки после "президентских выборов" в РФ свидетельствуют о том, что Путин делает значительные шаги по мобилизации экономики и ОПБ страны для поддержки затяжной войны против Украины.

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