В Кремле недовольны Шойгу: в ISW объяснили, что стоит за 'знаковой' встречей Путина и будут ли кадровые решения

Глава РФ Владимир Путин, вероятно, пытается уменьшить власть министра обороны Сергея Шойгу, уравновешивая его соперниками. Одним из доказательств тому является встреча диктатора с аффилированным с ЧВК "Вагнер" губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.

Такие скрытые намеки в этой "знаковой" встрече увидели аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Там не исключают, что Кремль активно ищет замену Шойгу.

Как отмечается, 2 мая Дюмин и Путин разговаривали в президентской усадьбе в Ново-Огарево Московской области. Первый проинформировал второго о "вкладе" Тульской области в полномасштабное вторжение российских войск в Украину. В частности, сосредоточил внимание на трех темах: поддержке оккупантов и обеспечении их жильем, благоустройстве российской оборонно-промышленной базы и совершенствовании медицинской системы в регионе.

Дюмин заявил, что его администрация сотрудничает с минобороны для "полного оснащения российских воинских частей необходимой техникой, определенной местными командирами". Также он похвастался, мол, в Тульской области совместно с МО открыли один из первых центров подготовки операторов дронов "для поддержки интересов министерства и других силовых структур".

Кроме того, губернатор рассказывал о приверженности администрации производству вооружения и поддержке промышленной базы РФ. Еще он приветствовал предложение вице-премьера – министра торговли и промышленности Дениса Мантурова о том, чтобы федеральное правительство "оказало помощь в строительстве дополнительных предприятий ОПБ", и похвастался "растущими производственными возможностями" страны-агрессора.

Все эти хвастовства российского чиновника аналитики оценили, как его попытку завоевать расположение Путина после заметного падения из-под его благосклонности во время мятежа ЧВК "Вагнер" в конце июня 2023 года.

"Дюмин неоднократно выступал на стороне Евгения Пригожина (главаря ЧВК, который разбился в авиакатастрофе под Тулой в августе 2023-го) на протяжении 2022 и 2023 годов, пытаясь облегчить перестрелки в российском минобороны. И возможно, он надеется заменить самого министра обороны РФ Сергея Шойгу", – предположили в ISW.

Там допустили, что Путин намеренно обнародовал свою встречу с Дюминым после резонансного ареста заместителя министра обороны России Тимура Иванова 24 апреля и перед своей так называемой инаугурацией 7 мая, возможно, чтобы наказать возглавляемое Шойгу ведомство за невыполнение военных целей Кремля.

"Встреча свидетельствует о том, что Путин, вероятно, ответственен за принятие решений по аресту Иванова. Он регулярно меняет должностных лиц и военных командиров в приверженности и теряет их, надеясь побуждать различные фракции стремиться к достижению его целей. Также Путин регулярно смягчает такие перестановки на свою пользу, предлагая высокопоставленные встречи с членами противоположной фракции или увольняя военных командующих", – подчеркнули аналитики.

Напомним: арестованного заместителя Шойгу Тимура Иванова официально обвинили якобы в получении взятки, но многие источники указали, что топ-чиновник подозревается в государственной измене. Это событие вызвало в информационном пространстве страны-агрессора спекуляции о новом витке кадровых перестановок в армии, а еще утверждение о том, что он является частью кремлевских фракционных конфликтов. Также в РФ допросили еще одного чиновника возглавляемого Шойгу ведомства – приближенного к нему Руслана Цаликова.

Как сообщал OBOZ.UA, 51-летний Алексей Дюмин является российским генерал-полковником и губернатором Тульской области с 2016 года, СМИ называют его одним из людей, приближенных к главе Кремля. Еще в июне 2022 года заявлялось, что он может возглавить минобороны РФ и его кандидатуру якобы лоббировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Подобные слухи распространялись и летом прошлого года после попытки похода "вагнеровцев" на Москву..

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!