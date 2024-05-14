'Возможно есть какие-то договоренности': Леонов призвал не делать поспешных выводов из отставки Патрушева. Видео

Увольнение российским диктатором Владимиром Путиным Николая Патрушева с должности секретаря Совбеза РФ может свидетельствовать о том, что в Кремле есть по этому поводу определенные договоренности. Возможно, для него готовят формальную должность, например, главы администрации президента РФ или премьер-министра. Не исключено, что Патрушеву могли пообещать сделать его сына преемником Путина.

Такое мнение высказал Александр Леонов, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований, в эфире OBOZ.Talk. Политолог напомнил, что ранее "многие говорили", что сын Николая Патрушева Дмитрий Патрушев "рассматривается как один из потенциальных преемников Путина".

Он, кстати, получил повышение – с министра сельского хозяйства "дорос" до должности вице-премьера в новом правительстве.

"Нужно подождать, есть ли какие-то договоренности между Путиным и Патрушевым. Возможно, его отставка была обусловлена тем, что ему пообещали, например, что его сына сделают преемником, но за это Патрушев должен поделиться с другими кланами влиятельностью. Очевидно, никто не хочет, чтобы после Путина воспроизвелся новый Путин, который будет держать все в железных руках", – считает эксперт.

По словам Леонова, Николая Патрушева считают человеком, который контролирует всех силовиков РФ и раньше его называли единственным, кто может отправить Путина в отставку.

"В иерархии он занимал очень высокую ступень. Настолько высокую, что многие говорили, что сын Патрушева, Дмитрий Патрушев, который в новом правительстве занял должность вице-премьера, рассматривался на полном серьезе как преемник Путина. И Патрушев, фактически контролировавший всех силовиков, мог обеспечить это решение", – считает он.

Если Патрушев-старший не получит формальную должность, это будет говорить о ослаблении его позиций.

"По влиянию, возможно, есть только две должности, которые он может получить. Это глава администрации президента РФ или премьер-министр – человек, который в случае чего-то заменяет российского президента. Мне кажется, для Путина очень опасно назначать на этот пост Патрушева , но, тем не менее, в российской политике очень важно, чтобы он занял какую-то формальную должность. Иначе он начнет терять влияние и найдутся многие другие люди, которые будут бороться и за влияние, и за сокращающиеся потоки. И, очевидно, это потеря и финансового ресурса и, что главное, силового и политического", – сказал Леонов.

Также важно, как будут происходить события вокруг Михаила Мишустина, являющегося российским премьер-министром. По словам эксперта, есть слухи, что Мишустина "будут держать" на должности до того момента, как в РФ начнутся настоящие серьезные проблемы с экономикой.

"Когда была инаугурация, Путин прохладно с ним общался. Многие говорят о том, что Мишустина оставили (в правительстве РФ. – Ред.), но будут держать до того момента, как в России начнутся серьезные экономические проблемы, а затем заменят. По всем другими показателями, Мишустин чуть ли не единственный в России человек, который может составить конкуренцию в рейтинговом плане самому Путину. Он имеет порядка 25% поддержки, следующий за ним – мэр Москвы Сергей Собянин с 8-10%. И очевидно, что если от Мишустина избавятся, то избавятся и от его политического влияния, и от какой-то условной опасности", – уверен Леонов.

Если же Патрушев не получит должность, это означает, что Путин решил не просто "царствовать", но и руководить. Тогда на длительное время можно забыть о разговорах относительно его преемников.

Как сообщал OBOZ.UA, Путин уволил Патрушева и назначил на его место Шойгу, чтобы обезопасить себя, считает председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. По его словам, Патрушева рассматривали как его правопреемника, и сам Путин так выстраивал вертикаль власти.

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