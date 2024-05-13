В ISW объяснили, почему Путин снял Шойгу с должности министра обороны РФ и что стоит за новым назначением
Глава РФ Владимир Путин сменил Сергея Шойгу на Андрея Белоусова на посту министра обороны, переместив генерала на должность секретаря Совета безопасности вместо Николая Патрушева. Кадровые перестановки после "президентских выборов" свидетельствуют о том, что он предпринимает значительные шаги по мобилизации экономики и оборонно-промышленной базы страны для поддержки затяжной войны против Украины.
Также возможно, что российский диктатор готовит РФ к будущей конфронтации с НАТО, предположили в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики указали на давнюю "тактику" лидера Кремля по-тихому отстранять топ-чиновников, предоставляя им второстепенные роли, а не просто увольняя их.
Так, Совет РФ опубликовал 12 мая список министров, согласно которому Путин "предложил" (его предложения являются приказами) политического деятеля и ученого Белоусова на должность нового главы минобороны.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил государственным росСМИ, что Шойгу, занимающий пост министра обороны России с 2012 года, теперь станет секретарем Совета безопасности и будет заместителем Путина в Военно-промышленной комиссии РФ. Также он сообщил, что кремлевский лидер "уволил" с этой должности Патрушева "в связи с переводом на другую работу". Информацию о последней Песков не уточнил, но заверил, что Кремль объявит о его новой роли в "ближайшем будущем". Помимо этого, путинский спикер заявил, что начальником генштаба останется генерал армии Валерий Герасимов (он является главнокомандующим оккупационными войсками РФ в Украине), и смены этой должности в настоящее время не предвидится.
"Замена Шойгу Патрушева на посту секретаря Совбеза соответствует общей схеме Путина, заключающейся в тихом отстранении высокопоставленных чиновников безопасности, предоставляя им второстепенные роли в сфере российской безопасности, а не просто увольняя их", – подчеркнули в ISW.
Там отметили, что это ведомство в России является совещательным органом, который также играет роль в реализации политики безопасности и развитии российской стратегической культуры. Поэтому назначение туда Шойгу делает менее унизительным его фактическое понижение с престижного поста министра обороны.
"Путин отстранил Шойгу от прямой командной цепочки минобороны, но предоставил ему дальнейшее влияние в сфере безопасности. Шойгу остается важным и лояльным подчиненным, а иногда и козлом отпущения, и Путину, вероятно, будет выгодно сохранить его лидерство и опыт на каком-то официальном посту", – пришли к выводу аналитики.
Они обратили внимание на показательный факт того, что отстранение Шойгу последовало за двумя громкими инцидентами: увольнением его союзника, заместителя министра обороны Тимура Иванова по обвинениям в коррупции, а также встречи Путина с политическим противником генерала – губернатором Тульской области Алексеем Дюминым для обсуждения обновлений ОПБ. Эти моменты, предполагают в ISW, были главными индикаторами политики Кремля в подготовке к смещению Шойгу с его давней должности.
Как сообщал OBOZ.UA, в последний раз Шойгу как министр обороны РФ показался на шабаше по случаю 9 мая в Москве. Тогда генерал оккупационной российской армии проехался по Красной площади и "отдал честь" участникам путинской войны против Украины, которых согнали на парад "победобесия".
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