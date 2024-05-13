Будет 'проводником замыслов Путина': в России объяснили, что стоит за назначением Белоусова вместо Шойгу

Грядущее назначение министром обороны РФ Андрея Белоусова означает, что в стране-агрессоре фактически появится "военный кабинет Путина-Белоусова". Он будет играть роль "главного правительства", а российский диктатор сам займется экономикой войны против Украины, как Сталин в годы Второй мировой.

Такое мнение высказал российский журналист Михаил Фишман с "оппозиционного" телеканала "Дождь". Он подчеркнул, что государственный и политический деятель, ученый-экономист Белоусов известен как сторонник любого кремлевского госплана.

Отмечается, что его инициативы последних лет, когда он занимал должность первого зампредседателя правительства РФ, были связаны с тем, чтобы "изъять излишки у бизнеса и перенаправить их государству". А в этом, говорит автор, вся логика так называемого военного кабинета во главе с Путиным: "отбирать и передавать на нужды войны".

Россиянин считает, что гражданский Белоусов не может быть настоящим главой минобороны, как не был им по сути и военный Сергей Шойгу, занимающий этот пост с 2012 года. Фишман утверждает, что политик станет всего лишь проводником замыслов кремлевского лидера.

"Путин хочет сам отвечать за военную экономику – как Сталин, который в начале войны создал госкомитет обороны, а потом повесил на себя погоны маршала", – заяви российский журналист.

Белоусова он назвал "чистым путинцем" – державником, который поддерживает все, что диктатор делал в течение десяти лет, начиная с аннексии Крыма.

"Как я понимаю, он связан с церковью. То есть он в этом смысле – отражение путинской идеологии и доверенное ему лицо. Самого по себе Белоусова как политической фигуры не существует – это такая проекция Путина в военном хозяйстве", – продолжил Фишман.

Отставка Шойгу и арест его заместителя Тимура Иванова, по его мнению, показали, что в военной сфере России не место личным бизнес-интересам, а на новой должности секретаря Совета безопасности РФ Шойгу ни на что влиять не сможет.

"При назначении Шойгу было важно, что он безопасен для Путина. Последним военным на посту минобороны был, кажется, ельцинский маршал Сергеев. Это неслучайно: Путин боится военных бунтов. Теперь же, я думаю, время Шойгу закончилось. Быть секретарем Совбеза мне видится синекурой", – высказался журналист из РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Институте изучения войны кадровые перестановки после "президентских выборов" в РФ назвали свидетельством шагов Путина к полной мобилизации экономики и ОПБ для поддержки затяжной войны против Украины. Также аналитики указали на давнюю "тактику" лидера Кремля по-тихому устранять топ-чиновников, давая им второстепенные роли, а не увольняя их.

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