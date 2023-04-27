'Обычная практика': в РФ попытались объяснить ночной визит Путина в Кремль. Видео

Президент РФ Владимир Путин был замечен за ночным приездом в Кремль – его кортеж прибыл туда около 22 часов вечера 26 апреля. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков попытался объяснить визит, назвав его "обычной практикой".

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Об этом Песков заявил в комментарии российским СМИ. В частности, он подтвердил ночную поездку Путина и заявил, что она якобы связана с особенностями рабочего графика (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам Пескова, у президента России есть квартира в Кремле, "где он достаточно часто ночует".

"Вчера у него (Путина. – Ред.) была работа в Огарево, и, закончив все дела, потому что сегодня достаточно рано начал проводить встречи в Кремле, он приехал в Кремль. Обычная практика, это очень часто бывает", – заявил спикер Путина.

Поздно вечером в среду в сеть попало видео, на котором кортеж Путина движется по пустой трассе в сторону Красной площади. Российские СМИ выдали новость с заголовками о том, что диктатор "экстренно" прибыл в свою резиденцию.

Летом 2022 года президент РФ также неоднократно был замечен за ночными визитами в Кремль.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Песков заявил, что Путину не нужны соцсети, поскольку якобы "все его слушают, даже когда он говорит шепотом".

– Спикера Кремля высмеяли после того, как он заявил, что иностранные лидеры не приедут в РФ на 9 мая якобы потому, что Кремль не рассылал приглашений. Якобы, в этом году "дата не круглая".

– Ранее владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выдал, что Песков якобы просил забрать его сына и тот отслужил артиллеристом.

– В сети высмеяли слова Пригожина.

– Сам сын Пескова Николай заявил, что получил медаль за "боевой подвиг".

– СМИ выяснили, что одновременно с "участием" в боях на Донбассе сын Пескова рассекал по Москве на своем электрокаре и получал штрафы за нарушения.