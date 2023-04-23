Сын Пескова, который 'тайно воевал' в Украине, оказался героем видео с Соловьевым

Российские оппозиционные журналисты нашли источник фото с якобы воевавшим в составе ЧВК "Вагнер" сыном пресс-секретаря президента РФ Николаем Песковым. Оно оказалось скриншотом из интервью наемника из Чебоксар, который в январе давал интервью топ-пропагандисту РФ Владимиру Соловьеву.

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Теперь сын Пескова уверяет, что провел на войне в Украине полгода и даже получил за это медаль, однако журналисты раскопали, что одновременно с боями на Донбассе Песков-младший умудрялся рассекать по Москве на своем электрокаре и получать штрафы за нарушения. Об этом пишет российское издание ASTRA.

22 апреля пропагандистский российский ресурс "Комсомольская правда" опубликовал интервью с сыном Пескова Николаем. Заглавной иллюстрацией к материалу стало фото "из личного архива", на котором якобы изображен Николай Песков (до 2019 года носивший фамилию отчима Чоулз).

В интервью пропагандистам Песков-Чоулз заявил, что воевал в составе ЧВК "Вагнер" около полугода и получил медаль "За отвагу". При этом, заявил сын пресс-секретаря президента РФ, "геройствовал" он инкогнито.

"Вы знаете, когда я туда поехал, мне пришлось сменить фамилию. Никто не знал на самом деле, кто я. Поскольку там мы общаемся не по именам, не по фамилиям, а по позывным, это упростило задачу...У меня была красивая русская фамилия", – сказал Песков-младший.

Однако дотошные журналисты ASTRA обнаружили, что "фото из личного архива" оказалось скриншотом с январского интервью, которое пропагандист Соловьев взял у "уроженца Чебоксар", не назвавшего своего имени. Об этом много писали тогда чувашские СМИ.

В небольшом видеоинтервью наемник рассказывает, что впервые попал на передовую, а на гражданке "работал в разных сферах".

"Я "первоход". До этого не было боевого опыта, в армии служил. Артиллерист, базовые навыки получил, но боевой опыт только здесь. На гражданке работал в разных сферах. Решил поддержать операцию, принять участие. [В семье] поддержали, но не сразу, конечно. Немножко были в шоке, волновались, но зауважали мое решение и поддержали", – заявил он.

В то же время российский канал "ВЧК-ОГПУ" опубликовал 2 скриншота с данных камер наружного наблюдения, на которых, как утверждается, 24 июля и 6 ноября 2022 года запечатлена машина Tesla Model X, единственным владельцем которой до 28 марта 2023 года был Песков-младший.

"По словам очевидцев, это был его любимый автомобиль, за рулем он был всегда сам. С начала и до конца 2022 года авто активно передвигалось по Москве, и даже сохранились данные о штрафах. Так, в заявленный период "службы" Николая, электрокар на привычных хозяину маршрутах нарушал правила в июле и ноябре 2022 года. И есть все основания полагать, что за рулем был сам Николай", – сообщает канал.

Следовательно, приходят к выводу авторы паблика, с большой долей вероятности если Песков-Чоулз и бывал в ЧВК "Вагнер", то разве что для фотосессии.

"Ни на Соледарском, ни на Бахмутском направлении его не видели. Ни в расчетах "Ураганов", ни тем более за "Рапирами", – приводит паблик утверждение действующих и бывших артиллеристов ЧВК "Вагнер".

В то же время агентство "Новости" обратило внимание на то, что если Песков-младший вдруг отправился бы воевать в составе ЧВК по фейковому паспорту, ему грозит до года лишения свободы за подделку документов и еще более солидный срок за наемничество, которое в российском Уголовном кодексе четко квалифицируется как преступление.

Напомним, 21 апреля основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин выдал, что Песков просил забрать его сына в "Вагнер" и тот отслужил артиллеристом. В эту феерическую историю не поверили даже россияне, в сети высмеяли новую басню Пригожина о сыне Пескова в "Вагнере".

Тем временем российские пропагандисты изо всех сил пытаются доказать, что Песков-младший, заявлявший ранее, что ему на войне не место, таки воевал. Российский политолог Марков эпически опозорился, выдав сына Порошенко за сына Пескова: он опубликовал фото, на котором Алексей Порошенко принимает присягу в армии, за спиной у сына стоит и его улыбающийся отец.

А 22 апреля уже сам сын Пескова подтвердил, что якобы был боевиком "Вагнера".