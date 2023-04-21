Пригожин выдал, что Песков просил забрать его сына в 'Вагнер', и тот отслужил артиллеристом

Владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что сын пресс-секретаря президент РФ Дмитрия Пескова якобы был его наемником. По словам "повара Путина", Николай Песков был в его ЧВК артиллеристом.

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Об этом Пригожин сказал в интервью российскому военкору Александру Симонову. Он отметил, что на службу в ЧВК Николая отдал его отец.

"Из всех моих знакомых (впервые об этом скажу) один человек – Д. С. Песков, который в свое время прославился законченным либералом, своего сына отправил, пришел и сказал – "забери его простым артиллеристом". Отработал абсолютно нормально, по колено в грязи, в г*вне на "Урагане", – рассказал Пригожин.

Когда и где именно в рядах ЧВК "Вагнер" воевал Песков-младший, он не уточнил. Неизвестно, был ли сын пресс-секретаря Путина в Украине.

Напомним, что ранее команда Алексея Навального позвонила сыну Пескова Николаю. Активисты представились сотрудниками военкомата и на фоне объявленной Путиным частичной мобилизации пригласили Николая Пескова прийти на медосмотр.

Тогда он не очень рвался воевать и заявил, что его отправка на фронт "это не совсем правильно".

Как сообщал OBOZREVATEL, Кремль в лице Дмитрия Пескова отрицает планы на новую волну "частичной мобилизации" россиян на войну против Украины. При этом планы Киева присоединиться к НАТО в Москве вызвали приступ истерики.

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