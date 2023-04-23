'Дали медаль за боевой подвиг': сын Пескова подтвердил, что якобы был боевиком 'Вагнера'

Сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Николай подтвердил, что принял участие в войне против Украины в составе ЧВК "Вагнер". Наемник похвастался, что получил медаль за свой "боевой подвиг".

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Об этом он рассказал в интервью "Комсомольской правде". Николай Песков заявил, что поездка на войну в Украину – это была полностью его инициатива.

"Я посчитал это своим долгом. Я просто был обязан участвовать, должен был помочь всем, кто там находился. Я не мог сидеть в стороне и смотреть, как и друзья, и другие люди уходят туда", – выдал военный преступник.

Песков-младший заявил, что в рядах ЧВК "Вагнер" он воевал под другой фамилией, какой именно, он раскрывать не стал. Коллектив наемников он назвал дружным, другие захватчики приняли его нормально.

Николай Песков сказал, что провел на фронте менее полугода. Там он был рядовым.

"Мы работали постоянно, выезжали часто. Работы много...Я получил медаль "За отвагу". Это уже за определенный боевой подвиг. Весь мой экипаж совершил подвиг. У нас был один интересный выезд. Больше я сказать не могу", – сказал сын Пескова.

Он считает, что отец им гордится.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что сын пресс-секретаря президент РФ Дмитрия Пескова был его наемником. По словам "повара Путина", Николай Песков был в его ЧВК артиллеристом.

– Пропагандист Марков эпически опозорился, выдав сына Порошенко за сына Пескова. Позже он удалил свой пост.

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