Пресс-секретарь российского Кремля Дмитрий Песков в годовщину ухода на дно легендарного крейсера "Москва", попытался вызвать у журналистов впечатление наигранного спокойствия и беспечности. Он указал, что Черное море, несмотря на все вызовы, никогда не станет форпостом баз Североатлантического альянса.

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Слова Пескова передают российские СМИ. Журналисты традиционно поймали сотрудника президентской администрации в кулуарах Кремля, и решили задать ряд разрозненных вопросов, в том числе, как Путин отреагировал на отмену блокировки аккаунта в Twitter.

"Путину не нужен ни Twitter, ни Telegram, все его слушают даже когда он говорит шепотом", – отрезал пресс-секретарь диктатора.

Также Песков категорически опроверг версию, что Путин лично отдал приказ московским силовикам задержать американского журналиста Эвана Гершковича.

"Нет, это не прерогатива президента, этим занимаются специальные службы, они выполняют свою работу", – указал чиновник, что, конечно, не может быть истиной в последней инстанции.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты Верховной Рады обратились к Конституционному суду Украины с просьбой проверить конституционность Харьковских соглашений между Украиной и Россией 2010 года. Именно они продлили пребывание Черноморского флота РФ в Севастополе до 2042 года, что поспособствовало оккупации украинского Крыма.

В начале лета страны НАТО проведут масштабные авиационные учения на территории Европы. В время многонациональных учений Air Defender 2023 в период с 12 по 23 июня Североатлантический альянс задействует сотни самолетов.

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