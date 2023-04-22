'Воевал в Подмосковье?' В сети высмеяли новую басню Пригожина о сыне Песковой в 'Вагнере'. Фото

Басня основателя российского ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина о том, что сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова якобы был его наемником, получила продолжение. "Повар Путина" заверил, что Николай под другим именем служил в составе его подразделения в Луганске, где был заряжающим транспортно-заряжающую машину.

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Об этом сообщили российские СМИ. Пропагандисты даже показали фото, которое якобы должно стать подтверждением слов Пригожина, однако из него ничего не понятно – изображен мужчина с закрытым лицом, стоящий среди руин.

"Песков ко мне обратился за советом летом, потому что его сын собрался ехать на войну, и отказать его от этого было бесполезно. В Министерство обороны идти я ему не посоветовал, поскольку он отсиделся бы там в штабе или пошел бы на мясо", – рассказал Пригожин.

Он признался, что взял сына чиновника к себе по фальшивым документам, сменив фамилию, имя и отчество, однако причину этого основатель ЧВК не объяснил.

По словам Пригожина, никто из членов расчета "Урагана" не знал о том, что папа Николая является каким-нибудь чиновником. Единственное, чем отличался Николай от всех – "знанием английского и умным видом".

Пользователи сети высмеяли такой рассказ Пригожина. Они заметили, что антураж на фото выглядит как типичное Подмосковье, что артиллеристы с автоматами не бегают, и поинтересовались, кто будет отвечать за подделку документов.

"Ну и норм. Так и запишем, что сын Пескова участвовал в войне на стороне незаконной банды формирования. Признанной террористической во многих странах. Что не так? Зачем это опровергать?", "Ну я, конечно, верю, что сын пресс-секретаря деда "ушел бы на мясо"", "Все в этой истории замечательно, но особенно – то, как они нечаянно признают, что отправляют людей на мясо", "Можно признавать террористом и объявлять в розыск", "То есть Пригожин официально признает, что у российских военных два пути. Есть связи – в штаб. Нет связей – на мясо. Интересно", – писали комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, днем ранее Пригожин заявил, что сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова якобы был его наемником. По словам "повара Путина", Николай Песков был в его ЧВК артиллеристом.

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