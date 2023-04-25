"Что, даже из Зимбабве никого?" Песков попытался оправдаться, почему иностранные лидеры не прибудут на 9 мая в Москву, и был высмеян

Иностранные лидеры не приедут в Россию по случаю 9 мая якобы потому, что Москва не рассылала приглашения. Мол, в этом году "дата не круглая".

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Соответствующее заявление 24 апреля сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы в кулуарах марафона "Знание", передают пропагандисты. Пользователи сети высмеяли Пескова, предположив, что на самом деле причина другая.

"Специальных приглашений [зарубежным лидерам] в этом году не было. Это не круглая дата", – утверждал представитель диктатора Владимира Путина.

Он поспешил "порадовать" россиян тем, что 9 мая в стране будет находится президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Но, как оказалось, даже он приедет не специально на праздник, а просто "задержится" после основного визита.

"Будучи здесь накануне, конечно, он принял решение остаться и разделить с нами и праздник, и гордость", – заявил Песков.

По данным СМИ, в Санкт-Петербурге парад, вероятно, пройдет без авиации. Возможно, самолетов и вертолетов не будет и в Москве. В минувшем 2022 году воздушная часть российского парада была отменена из-за погодных условий.

В сети шутят, что Россию как страну-агрессора игнорируют, а военной техники для парада осталось мало.

"Что, даже с Зимбабве никого?" "Пусть "легитимного" пригласит, он эти парады любил", "Два года плохая погода, два года совсем никуда", "Авиация будет, но не российская", "Уже и для парада техники не осталось", "А что? Полетали бы, совершили бы незапланированный сход парочки авиабомб", – пишут пользователи Twitter и Telegram.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Несмотря на то, что ранее в ряде граничащих с Украиной регионов РФ отменили традиционные парады на 9 мая "из соображений безопасности", в Москве пока намерены его провести. Правда, от демонстрации на 1 мая отказались.

– В сети появилось видео, на котором зафиксирован въезд колонны военной техники в российскую столицу по Волгоградскому проспекту. Бронеавтомобили должны принять участие в репетиции будущего парада ко дню победы, который россияне отмечают 9 мая.

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