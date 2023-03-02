Объявить Украине войну и разбомбить все точки: в России устроили истерику после мифической ДРГ в Брянской области

В России устроили истерику после заявлений о якобы прорыве "украинской ДРГ" в Брянскую область. В госдуме РФ призвали объявить войну Украине вместо так называемой "спецоперации", а глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал "разбомбить все точки", причастные к "нападению".

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В частности, член комитета госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что Россия "абсолютно точно" должна заканчивать "специальную военную операцию" и начинать настоящую войну. По его словам, "красных линий" у страны-агрессора в отношении украинского государства якобы не осталось.

"Нам нужно заканчивать спецоперацию и начинать войну. С уничтожением средств и объектов коммуникаций, с освещением доставок вооружений, и сделать это надо было давно", – заявил Соболев.

Депутат госдумы РФ также призвал "не церемониться" и срочно укрепить границы.

В свою очередь Кадыров повторил пропаганду Кремля о "неонацистах" и заявил, что разобраться с "шайтанами", которые якобы "прорвались в Брянскую область", нужно "максимально жестко и даже жестоко".

Кадыров потребовал покарать на месте "террористов", а затем "принять ответные меры в отношении Киева".

"Просто разбомбить все точки, имеющие прямое или косвенное отношение к этому нападению. И не нужно смотреть, что рядом могут быть гражданские объекты. Если враг так относится к беззащитным, то и нам не надо церемониться", – заявил Кадыров.

Глава Чечни цинично заявил, что война, которую под видом "спецоперации" объявил президент РФ Владимир Путин, якобы "развязана и навязана дьявольским режимом Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 марта в РФ заявили, что якобы "украинская ДРГ" обстреляла школьный автобус в Брянской области и захватила заложников. Якобы погибл мужчина и был ранен ребенок. Однако заявления российских властей противоречили друг другу и в результате выяснилось, что никакого автобуса с детьми не было, а школы находятся на дистанционном обучении.

В Генштабе Вооруженных сил Украины подчеркнули, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины.

"Русский добровольческий корпус" заявил, что пришел в Брянскую область показать соотечественникам, что "свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом". А новости об "украинских ДРГ" там назвали ложью кремлевских пропагандистов.

В свою очередь Кремле заявили, что сейчас якобы "принимаются меры по уничтожению террористов", а Путин назвал провокацию в Брянской области РФ "терактом". Тем временем россияне в сети сравнили инцидент с "цирковым представлением".

По мнению экспертов, оккупанты собственной провокацией пытаются оправдать войну, создать повод для новой мобилизации или отвлечь россиян от "непонятных" атак дронов с воздуха.