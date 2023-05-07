Москву накрыло облако черного дыма: вспыхнул масштабный пожар. Фото и видео

В Москве в воскресенье, 7 мая, вспыхнул очередной пожар. В МЧС РФ заявили, что огонь охватил стройплощадку по улице Наташи Ковшовой, 17, на западе российской столицы.

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Фото и видео, которые публикуют москвичи в соцсетях, показывают облако густого черного дыма над Москвой (чтобы посмотреть все кадры, доскролльте новость до конца).

В российским МЧС сообщили, что возгорание произошло на открытой площадке на площади около 40 квадратных метров.

По предварительным данным, загорелся мусор и стройматериалы.

Сообщение о пожаре поступило в 16:30 (по Киеву и по Москве).

Сведений о пострадавших пока не поступало. По состоянию на 17:23 в МЧС заявили, что пожар ликвидирован на площади 500 квадратных метров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 6 мая в Свердловской области РФ лесные пожары подобрались к складам с порохом, в результате прогремели взрывы.

– 5 мая в Екатеринбурге вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил складские помещения, где хранились легковоспламеняющиеся жидкости и резина.

– 4 мая произошел пожар на складе ГСМ в Ставрополе. По информации очевидцев, топливо вспыхнуло после взрыва.

– 30 апреля в центре Москвы заметили неизвестный БПЛА. В "диверсии" обвинили жителей Хмельницкого.

– 27 апреля в Москве вспыхнул элитный ЖК возле станции метро "Парк Победы".

– За два дня атаки БПЛА на Кремль, в которой обвинили Украину, пропагандисты Москвы заявили, что Украина якобы "нацелилась на центр России". Киев отверг свою причастность к инциденту, а по мнению экспертов, атака была тщательно спланирована и инсценирована самой Россией.