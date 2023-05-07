Москву накрыло облако черного дыма: вспыхнул масштабный пожар. Фото и видео
В Москве в воскресенье, 7 мая, вспыхнул очередной пожар. В МЧС РФ заявили, что огонь охватил стройплощадку по улице Наташи Ковшовой, 17, на западе российской столицы.
Фото и видео, которые публикуют москвичи в соцсетях, показывают облако густого черного дыма над Москвой (чтобы посмотреть все кадры, доскролльте новость до конца).
В российским МЧС сообщили, что возгорание произошло на открытой площадке на площади около 40 квадратных метров.
По предварительным данным, загорелся мусор и стройматериалы.
Сообщение о пожаре поступило в 16:30 (по Киеву и по Москве).
Сведений о пострадавших пока не поступало. По состоянию на 17:23 в МЧС заявили, что пожар ликвидирован на площади 500 квадратных метров.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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