В самом центре Москвы снова появился неизвестный БПЛА. Видео

В России продолжается нашествие "неопознанных летающих объектов". Очередной таинственный дрон увидели 30 апреля над Москвой.

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Напугавший москвичей БПЛА кружил в небе в районе высоток бизнес-района "Москва-сити". Видео, снятое жителями российской столицы, тиражируют российские паблики.

"Очередной неопознанный объект в небе у высоток в районе "Москва-сити". Что это — пока неизвестно. Кадрами делятся подписчики", – пишут пропагандисты.

Напомним, 24 апреля над аэропортом "Внуково" в Москве закрыли воздушную зону из-за неизвестного БПЛА.

Согласно данным сервиса FlightRadar, некоторое время на "Внуково" не было ни одного самолета – они и не заходили на посадку, и не взлетали.

Также сообщалось, что в Белгороде заявили об атаке БПЛА на аэропорт. Россияне утверждают, что дрон врезался в забор и взорвался.