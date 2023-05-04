Все было тщательно спланировано: в ISW объяснили, зачем в России инсценировали атаку дронов на Кремль

Государство-террорист Россия инсценировало атаку дронов на Кремль с целью показать войну своей внутренней аудитории как нечто экзистенциальное. Спланированная провокация также может быть подготовкой для более широкой мобилизации в РФ.

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Эксперты отмечают, что на фоне существенного укрепления ПВО в столице страны-агрессора взрыв БПЛА прямо над Кремлем выглядит неправдоподобно. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

По мнению аналитиков, Россия организовала это нападение, пытаясь донести войну до российской внутренней аудитории и создать условия для более широкой мобилизации. Несколько признаков указывают на то, что провокация была проведена внутри РФ и целенаправленно организована.

В ISW напомнили, что российские власти недавно предприняли шаги по усилению внутренних возможностей ПВО, в том числе в самой Москве, и поэтому крайне маловероятно, что два беспилотника могли пробить несколько эшелонов ПВО и взорваться прямо над Кремлем.

Немедленная и скоординированная реакция Кремля на инцидент свидетельствует о том, что нападение было внутренне подготовлено таким образом, что его предполагаемые политические последствия перевешивали реакцию руководства страны-агрессора. Кремль немедленно обвинил Украину в проведении теракта, и официальные российские ответы быстро сформировались вокруг этого обвинения. Однако в ISW отметили, что, если бы атака беспилотников не была организована внутри России, это было бы неожиданным событием.

Быстрое и последовательное изложение официальной российской версии позволяет предположить, что Россия инсценировала инцидент с БПЛА в Кремле в непосредственной близости к 9 мая, чтобы представить войну своей внутренней аудитории как нечто экзистенциальное. Аналитики допускают, что Кремль может использовать этот информационный повод, чтобы оправдать либо отмену, либо дальнейшее ограничение празднования 9 мая.

Кроме того, аналитики отметили, что Кремль, возможно, планирует провести другие операции под чужим флагом и усилить дезинформацию в преддверии украинского контрнаступления, чтобы усилить внутреннюю поддержку войны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Около 3 часов ночи 3 мая в Москве у Кремля услышали звуки взрывов. Очевидцы сообщали, что в небе виднелись искры. В сеть попало видео, показывающее, как над резиденцией Путина поднимается дым.

– В пресс-службе президента РФ Владимира Путина заявили, что Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю с целью покушения на диктатора. Якобы на здание были нацелены два беспилотника.

– Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не атаковала территорию страны-агрессора России, как и не предпринимала попыток покушения на российского диктатора Владимира Путина. Но в интересах главы Кремля винить в этом Киев.

– В Государственной думе РФ в это время бурно отреагировали на ночную атаку беспилотника на Кремль. В этой "бавовне" депутаты увидели "настоящий повод к войне" и начали сыпать угрозами Украине и Зеленскому.

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