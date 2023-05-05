Площадь возгорания 4 тысячи кв. м: в российском Екатеринбурге загорелись склады. Видео

В российском Екатеринбурге 5 мая вспыхнул масштабный пожар. В этот раз "благодатный огонь" снизошел на складские помещения, где хранились легковоспламеняющиеся жидкости и резина.

Видео дня

Огонь охватил площадь в 4 тысячи квадратных метров, возникла угроза переброски огня на гаражный кооператив по соседству. Об этом сообщили в российском МЧС, там также показали видео с места пожара.

Днем 5 мая в МЧС РФ заявили о мощном пожаре на складах Екатеринбурга. Изначально сообщалось о том, что огонь охватил площадь в 2 000 квадратных километров.

"Огнем охвачены два складских помещения. В складах находятся легковоспломеняющиеся жидкости и резина. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, проводится наращивание сил и средств. По предварительной информации пострадавших нет", – сообщили в российском МЧС.

Спустя некоторое время там констатировали, что площадь пожара увеличилась вдвое, до 4 тысяч квадратных метров. К ликвидации огня привлекли около 80 спасателей и свыше 20 единиц техники.

По состоянию на 16:30 по московскому времени в МЧС РФ заявили, что "открытое горение на пожаре в Екатеринбурге ликвидировано".

Напомним, ранее появились спутниковые фото последствий пожаров на нефтебазах в портах Тамани и Севастополя. Взрыв в районе порта Тамань прогремел 3 мая, а в районе севастопольской Казачьей бухты – 29 апреля.

Подтверждено, что после пожара 3 мая на базе компании "Таманьнефтегаз" уничтожен один резервуар с топливом. Там причиной пожара оккупанты назвали взрыв беспилотника.

В Севастополе же несколько резервуаров полностью уничтожены. Минимум два, которые выглядят как относительно целые, тоже получили повреждения.