'Украина нацелилась на центр России': путинские пропагандисты устроили истерику накануне 9 мая

В России нарастает паника из-за вероятных ударов Украины "по центру России" в день победы, который государство-террорист отмечает 9 мая. Также пропагандисты не исключают, что анонсированное Киевом контрнаступление может сопровождаться десятками "мелких, но резонансных и болезненных ударов" по городам РФ.

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Об этом написало российское издание "Московский комсомолец". Там заметно разволновались из-за заявлений руководителя ГУР МО Украины Кирилла Буданова по поводу "сюрпризов", которые тот анонсировал для оккупантов, и назвали главного разведчика нашего государства "террористом".

Пропагандисты решили проконсультироваться с военными экспертами, чтобы понять, могут ли украинцы нанести удары по России 9 мая. В частности, российский военный разведчик с боевым опытом Анатолий Матвийчук выдал, что Украина якобы "постепенно превращается в террористическое государство, так что ждать можно всего".

"Думаю, что при наличии возможностей они таки нанесут удар по центру России. Для этого у них есть потенциальные агенты", – заявил эксперт.

Также он предположил, что Киеву очень удобно нанести и определенное количество ударов по Калининграду, где расположены военно-морская база и береговые части РФ.

Со своей стороны, другой эксперт Станислав Кропивник заверил, что Украина в первую очередь попытается нанести удары по главным городам РФ: Москве, Санкт-Петербургу, Ростову-на-Дону, а также оккупированному Севастополю.

"Что касается Курской и Белгородской областей, то да, ВСУ могут нанести удары по этим территориям. Для нас это будет болезненно, но не привлечет такого большого внимания, как диверсия в той же Москве или Санкт-Петербурге", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее в России запаниковали из-за массированной атаки беспилотников. Десятки беспилотных аппаратов атаковали инфраструктурные и военные объекты российских захватчиков, а также прощупали вражескую ПВО. Невероятно, но факт: по меньшей мере один БПЛА спокойно пролетел через всю Москву;

– Московский суд принял решение об аресте начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова (заочно). Украинский военный обвинен в "терроризме" и против него ведется уголовное расследование.

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