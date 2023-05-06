Загорелись склады с порохом: лесной пожар в России привел к неожиданным последствиям. Фото и видео

В субботу, 6 мая, в Свердловской области РФ лесные пожары подобрались к складам с порохом, прогремели взрывы. Огонь угрожает еще 18 соседним складским помещениям.

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Об этом сообщили российские СМИ и Telegram-каналы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). Инцидент со складами произошел в поселке Первомайский.

На тушение пожара бросили около 50 спасателей и 14 единиц спецтехники.

В районе, где находятся склады, начали эвакуацию местного населения. Речь идет о примерно 400 жителях Первомайского.

"Пункты временного размещения принимают людей. Организован вывоз людей автобусами и на личном транспорте", – сказано в сообщении.

Власти также ввели режим ЧС в Режевском округе под Екатеринбургом.

Вскоре огонь подошел вплотную и к самому городу Реж – местные жители видели пожар из окон своих домов. Некоторые из них эвакуировались самостоятельно, не дожидаясь объявления.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В российском Екатеринбурге 5 мая вспыхнул масштабный пожар. В этот раз "благодатный огонь" сошел на складские помещения, где хранились легковоспламеняющиеся жидкости и резина.

– В Ставрополе (Россия) на складе горюче-смазочных материалов в четверг, 4 мая, вспыхнул мощный пожар. По информации очевидцев, жидкое топливо загорелось после взрыва.

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