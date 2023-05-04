В Ставрополе вспыхнул мощный пожар на складе горюче-смазочных материалов: поднялся черный дым. Видео

В Ставрополе (Россия) на складе горюче-смазочных материалов в четверг, 4 мая, вспыхнул мощный пожар. По информации очевидцев, жидкое топливо загорелось после взрыва.

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Как сообщают местные СМИ, возгорание произошло на базе в хуторе Ташла в 13 км от Ставрополя. На место выехали пожарные, заявили в краевом управлении МЧС РФ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Изначально заявлялось, что площадь пожара составляет 100 кв. м. Однако через час она выросла до 500 кв. м.

Позже в российском МЧС заявили, что пожар в хуторе Ташла локализован на площади 500 квадратных метров.

А в прокуратуре Ставрополья сообщили, что проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Тем временем жители Ставрополя делятся в соцсетях фото и видео, на которых видны густые клубы черного дыма.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 3 мая в Брянской области России прогремели взрывы. Там заявили, что 5 БПЛА якобы атаковали военный аэродром. По информации росСМИ, "небольшие повреждения получил неэксплуатируемый Ан-124". Именно оттуда ночью были запущены "шахеды" в Украину.

– В тот же день в Ленинградской области РФ вспыхнули ангары с вертолетами. Власти заверили, что успели эвакуировать технику.

– В порту Тамани в Краснодарском крае России в среду прогремел взрыв, после которого вспыхнул резервуар с топливом. Предварительной причиной назвали атака БПЛА.