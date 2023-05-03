В России заявили о покушении Украины на Путина: дроны пытались ударить по Кремлю

В пресс-службе президента РФ Владимира Путина заявили, что Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю с целью покушения на диктатора. Якобы на здание были нацелены два беспилотника.

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Путин в ходе атаки не пострадал, в тот момент его не было в Кремле. А БПЛА якобы были выведены из строя "в результате действий военных и спецслужб".

"Кремль расценил эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента накануне Дня победы, парада 9 мая", – заявили в пресс-службе Путина.

Также в ведомстве уверяют, что график работы Путина не изменился и продолжается "в обычном режиме".

В ответ на атаку в РФ пригрозили "правом принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитают нужным".

В свою очередь спикер Кремля Дмитрий Песков после сообщений об атаке заявил, что парад на Красной площади 9 мая состоится, "изменений планов нет". По его словам, сегодня Путин работает в своей резиденции в Ново-Огарево под Москвой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Около 3 часов ночи в Москве возле Кремля услышали звуки взрывов. Очевидцы сообщали, что в небе виднелись искры. В сеть попало видео, показывающее, как над резиденцией Путина поднимается дым.

– 26 апреля Путин был замечен за ночным приездом в Кремль. Песков назвал инцидент "обычной практикой".

– Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко отметил, что Украина имеет техническую возможность наносить удары по Москве, однако соответствующие решения должны приниматься с учетом геополитического фактора.