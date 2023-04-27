В Москве вспыхнул мощный пожар, горит элитный ЖК: поднялся черный дым. Видео

В Москве 27 апреля вспыхнул очередной мощный пожар. Возгорание произошло в элитном ЖК Victory Park Residences возле станции метро "Парк Победы".

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Очевидцы заявляли о звуках взрывов, над ЖК поднимается едкий черный дым. Видео с места пожара появились в российских Telegram-каналах.

"В Москве крупный пожар. Горят будущие элитные резиденции в ЖК Victory Park Residences", – пишут российские пропагандисты.

Они также со ссылкой на очевидцев сообщают о звуках взрывов и едком черном дыме.

На появившихся в сети кадрах видно, что пожар в ЖК вспыхнул достаточно серьезный. Рядом с горящим зданием расположены управление ГИБДД и Парк Победы.

Пропагандисты ТАСС чуть позже заявили, что "пожарные оперативно локализовали пожар на кровле строящейся жилой многоэтажки на Поклонной улице в Москве".

Возгорание, уверяют в МЧС РФ, произошло на кровле 15-этажного недостроя, огонь охватил площадь 70 кв.метров.

Еще несколько позже пропагандисты заявили, что пожар был потушен, пострадавших нет.

Напомним, накануне, 26 апреля, на Кипре горел русский центр науки и культуры. Пропагандисты РФ заявляли об умышленном поджоге и о том, что в здание бросили "коктейль Молотова".

Хотя пожар был оперативно потушен и о пострадавших не сообщалось, россияне устроили истерику и обвинили во всем украинцев.