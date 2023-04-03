Убийство Татарского могло быть "предупреждением": в ISW объяснили, что стоит за ликвидацией скандального российского "военкора"

Не исключено, что убийство российского пропагандиста Максима Фомина (псевдо – Владлен Татарский) было задумано как предупреждение владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, который все чаще подвергал сомнению основные тезисы Кремля о войне в Украине и даже косвенно сигнализировал об интересе к российскому президентству. Связь Татарского с финансистом частной военной компании, как и тот факт, что местом взрыва стало заведение Пригожина, могут быть неслучайными.

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Такое предположение озвучил американский Институт изучения войны (ISW) в отчете за 2 апреля. "Биография и поведение Фомина имеют сходство с Пригожиным, поскольку оба стали видными ультранационалистическими фигурами после заключения и помилования", – отметили аналитики.

Напомним, что пропагандист до начала российско-украинской войны несколько лет провел в тюрьме Макеевки за грабеж, но после событий 2014 года оказался на свободе.

Интересно и то, что ряд российских блогеров (как и МИД РФ) обвинили в убийстве спецслужбы Украины, однако Пригожин этого не сделал. 2 апреля он сказал, что не будет "винить киевский режим" в гибели Фомина, а также российской ультранационалистки-пропагандистки Дарьи Дугиной, предполагая, что на самом деле украинские агенты не несут ответственности за эти случаи.

"Повар Путина" считает, что ответственность за "теракты" может нести группа радикалов, не связанных с украинским правительством. Такое же мнение публично озвучил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк – мол, смерть Фомина стала результатом распрей и политической конкуренции между российскими деятелями.

В ISW указали на то, что Фомин регулярно выражал ультранационалистические взгляды и уравновешивал свою верность "Вагнеру" сохранением лояльности к диктатору Владимиру Путину.

Показательно, что пропагандист 30 сентября-2022 присутствовал на одном из ключевых для Кремля и Путина мероприятий – объявлении о незаконной аннексии четырех украинских областей. Именно там он заявил, что Россия "всех победит, убьет, всех, кто надо, ограбит" и "все будет так, как мы хотим".

"Однако Фомин разделял свою идеологию и деятельность со многими другими российскими блогерами и, похоже, не был объектом особого внимания со стороны Киева", – предполагают аналитики.

В отчете взрыв в баре Пригожина в Санкт-Петербурге назвали "частью более широкой картины" эскалации внутренних конфликтов в России с участием владельца ЧВК "Вагнер". Ранее в тот же день Фомин посетил другое мероприятие без происшествий, так что, похоже, нападение было преднамеренно совершено в помещении, принадлежащем Пригожину.

Кроме того, ликвидация Фомина может быть использована официальными лицами РФ для того, чтобы спровоцировать самоцензуру российского общества.

"Убийство уже углубляет раскол в российском блогерском пространстве, что в конечном итоге может пойти на пользу усилиям Кремля по консолидации контроля над информационным пространством", – добавили в ISW.

Напомним: 2 апреля неизвестные убили Фомина, устроив взрыв в заведении Street Food Bar #1 в центре Санкт-Петербурга (РФ). Там он выступал с публичной презентацией на тему роли "военкора", активно затрагивая войну России против Украины.

Как писал OBOZREVATEL:

– Исполнительный директор Института постинформационного общества Дмитрий Золотухин также считает, что убийство пропагандиста Фомина может быть своего рода "приветом Евгению Пригожину.

– Детальнее о том, кем был Владлен Татарский, можно почитать в материале нашего издания по ссылке.

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