ИГИЛ, таджики и украинский след: какие версии теракта в 'Крокусе' не выдерживают критики и почему

После нападения вооруженных людей на концертный зал Крокус Сити Холл в Подмосковье российские власти, правоохранители и пропаганда, а также западные чиновники начали выдвигать свои версии. Конечно, не обошлось без заявлений об "украинском следе", сюда же приплели таджиков и ИГИЛ.

Так, стрельба произошла накануне вечером, 22 марта. По состоянию на 12:00 23 марта в РФ заявили о минимуме 150 погибших и значительном количестве пострадавших, часть из которых госпитализирована в тяжелом состоянии. OBOZ.UA рассказывает, какие версии теракта в "Крокусе" не выдерживают критики и почему.

Пропагандисты, Путин и "украинский след"

Сразу после стрельбы российские пропагандисты всеми силами пытались доказать, что к теракту причастна Украина. Они распространили информацию о том, что на стоянке у концертного зала проверяли "подозрительный белый микроавтобус с украинскими номерами старого образца".

А вот российский диктатор Владимир Путин после нападения молчал почти сутки. И наконец после обеда 23 марта выступил с шаблонным заявлением.

Путин назвал событие "кровавым и варварским терактом", объявил 24 марта "днем общенационального траура" и не удержался от рассказов об "украинском следе".

В частности, он повторил ранее сделанные российскими силовиками заявления о задержании "исполнителей теракта".

"Все четверо исполнителей теракта, все стрелявшие убивали людей – найдены и задержаны. Они пытались бежать и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода государственной границы", – заявил диктатор, не прибегая к таким "пустякам", как уточнение относительно того, как в этом процессе задействованы российские силовики, которых в огромных количествах держат вдоль всей границы с Украиной.

В общей сложности, по его словам, задержанных – 11. Задерживали их подразделения ФСБ и других правоохранительных органов, они же "работают над обнаружением, раскрытием всей пособнической базы террористов".

Эта версия еще одна сказка русской пропаганды. Заявление Путина о том, что "террористы двигались в сторону Украины", случайно опроверг посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой. Он, в отличие от диктатора, заявил, что подозреваемым в теракте в "Крокус Сити Холл" не дали скрыться из-за белорусско-российской границы.

Кроме того, бредом эту версию назвали и ГУР. представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что сейчас границу Украины с Россией пересечь нереально, поскольку там все заминировано и постоянно под контролем.

"Для этого не нужно быть экспертом по безопасности. Более двух лет идет полномасштабная война, приграничные территории насыщены вражескими войсками, спецагентами, представителями спецслужб, силовиками. Линия границы заминирована, наблюдение ведется всеми средствами, включая аэроразведку, с обеих сторон. Такие области, как Белгородская и Курская вообще сейчас являются зоной активных боевых действий после последних событий. И, разумеется, эта версия не выдерживает критики, это понимают все в мире, кроме возможно зомбированного российского населения", — сказал он.

Месть за Чечню, Афганистан и Сирию от ИГИЛ

Американские дипломаты убеждены, что террористический акт, который произошел 22 марта в Москве, мог быть спровоцирован боевиками "Исламского государства". Согласно американским источникам, члены ИГИЛ активно действуют в России, и за событием в столице могут стоять члены ИГИЛ-К, базирующееся в Афганистане отделение террористической группировки.

Через несколько часов после стрельбы группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт. При этом официальный представитель США сообщил, что у Соединенных Штатов есть информация, подтверждающая заявления ИГИЛ об ответственности, и что у них нет оснований сомневаться в этих утверждениях. Кроме того, США подчеркнули, что передали России информацию о возможном теракте заранее.

По данным The New York Times, ИГИЛ-К в последние два года активно заинтересован Россией, часто критикуя действия Путина. По словам эксперта по борьбе с терроризмом Колина Кларка из консалтинговой фирмы по безопасности Soufan Group, боевики "Исламского государства" обвиняют Кремль в том, что на его руках течет мусульманская кровь в разных регионах, включая Афганистан, Чечню и Сирию.

Обвиняемые нашлись в Таджикистане, но у всех есть алиби

Выяснилось, что двое из четырех подозреваемых в расстреле посетителей в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" находятся дома и никуда в последнее время не уезжали.

В Таджикистане еще утром заявили, что не получали от РФ официальных уведомлений о возможной причастности к событиям в Подмосковье их граждан. А ближе к обеду в МВД Таджикистана обнародовали доказательства того, что по меньшей мере два из четырех таджиков в опубликованных ранее ориентировках находятся на родине с 26 ноября 2023 года.

Также в Таджикистане подтвердили, что третий из четырех человек в "ориентировках" сейчас работает в Самаре. Во время расстрела посетителей концертного зала в Подмосковье 29-летний таксист Рустам Назаров ужинал у родителей, а затем подвозил в дом родную сестру, у которой есть немало свидетелей.

У четвертого мужчины по "ориентировкам" также есть алиби на вечер 22 марта.

"Я целый день дома был. Целый день! Не надо меня разыскивать, я сам сейчас пойду в отдел... Как только встал, не знаю, чего делать. Мне братья мои звонят, говорят: д*убо*б, где ты был" ?.. Целый день был дома, даже не выходил. Камеры могут подтвердить... Я вообще не знаю, я не связан с такими группировками", – эмоционально рассказал Масрур Шомардов изданию ВЧК-ОГПУ.

Тем временем российские спецслужбы опубликовали видео с задержанными иностранцами, якобы совершившими нападение на "Крокус Сити Холл".

На опубликованных кадрах – испуганы люди, крайне плохо говорящие по-русски.

Один из них дрожит от страха, а затем, запинаясь, рассказывает "историю" о том, как "стрелял людей" в "Крокусе" по заданию, полученному от неизвестных людей в Telegram. За это ему якобы обещали "500 тысяч рублей" и половину уже даже сбросили на карточку, но эту карту он потерял.

Стоит отметить, что у российских спецслужб впечатляющий опыт организации терактов на собственной территории. Путин не проявляет заинтересованности в защите русского народа от реальных угроз, кого не отправляют пушечным мясом на войну, убивают по заказу Кремля или запугивают этими же убийствами.

Примечательно, что еще днем у здания Крокуса было много авто спецслужб РФ. Эту информацию проиллюстрировали фото с места и показали в пабликах Красногорска за несколько часов до происшествия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на упреки о якобы причастности нашего государства к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холли", которые начали звучать от российских официальных лиц. В ведомстве отвергли эти обвинения и отметили, что они спланирована провокацией Кремля.

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