В Таджикистане нашлись обвиняемые Россией в теракте мужчины: псевдоверсия рассыпалась

В Таджикистане "нашлись" двое из четырех человек, ориентировки на которых утром получили российские силовики. "Подозреваемые" в расстреле посетителей в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" находятся дома и никуда в последнее время не выезжали.

Подтверждение этого обнародовали в МВД Таджикистана. Тем временем российские спецслужбы продолжают разгонять истерию вокруг задержанных якобы "террористов", которые на камеры признаются в совершении нападения "по просьбе в Telegram".

Утром 23 марта российские СМИ обнародовали фото ориентировок, разосланных силовикам в РФ в рамках поиска подозреваемых в совершении нападения на концертный зал "Крокус Сити Холл" вечером 22 марта.

"Предполагаемые преступники могут иметь при себе оружие и взрывчатые вещества. При задержании сотрудникам полиции приказано соблюдать меры личной безопасности. На поиски подозреваемых ориентирован весь личный состав. Все подозреваемые – граждане Таджикистана. Они были зарегистрированы в Ярославской, Ивановской и Самарской областях", –– писали росСМИ.

В Таджикистане еще с утра заявили, что не получали от РФ официальных уведомлений о возможной причастности к произошедшему в Подмосковье их граждан. А ближе к обеду в МВД Таджикистана обнародовали доказательства того, что минимум двое из четырех таджиков в опубликованных ранее ориентировках находятся на родине с 26 ноября 2023 года.

"В МВД Таджикистана заявили, что два человека из ориентировок сейчас находятся в республике. Речь идет о Исмонове Риводжиддине и Насридинове Махмадрасуле", – пишут росСМИ, сопровождая сообщение фото "разыскиваемых" с паспортами в руках, сделанные таджикскими полицейскими.

Также в Таджикистане подтвердили, что третий из четырех людей в "ориентировках" на данный момент работает в Самаре. Во время расстрела посетителей концертного зала в Подмосковье 29-летний таксист Рустам Назаров ужинал у родителей, а после подвозил до дома родную сестру, чему есть немало свидетелей.

Тем временем российские спецслужбы публикуют видео с задержанными иностранцами, якобы совершившими нападение на "Крокус Сити Холл".

На опубликованных кадрах – испуганные люди, крайне плохо говорящие по-русски. Один из задержанных, которого российские силовики "стимулируют" ударами по голове и хватанием за волосы, не может даже назвать дату своего рождения.

Второго с заломленными за спину руками на видео запихивают в машину. Его лицо зрителям не показывают, он ничего не говорит, вместо этого за кадром рассыпается в угрозах снимающий происходящее "силовик".

Третий задержанный – трясется от страха, а после, запинаясь, рассказывает "историю" о том, как "стрелял людей" в "Крокусе" по заданию, полученному от неизвестных людей в Telegram. За это ему якобы обещали "500 тысяч рублей" и половину уже даже сбросили на карту, но эту карту он потерял.

Подготовку, по версии "террориста", он походил с помощью видеоуроков, а оружие для совершения нападения достал из схрона, обустроенного все теми же неизвестными заказчиками.

Напомним, вечером 22 марта в Подмосковье неизвестные устроили стрельбу в концертном зале "Крокус", а после подожгли здание. По состоянию на 12:00 23 марта в РФ заявили о минимум 150 погибших и множестве пострадавших, часть из которых госпитализирована в тяжелом состоянии.

Тем временем российские пытаются свалить теракт в "Крокусе" на "киевский режим", версию с якобы причастностью Украины к произошедшему подхватили также официальные лица РФ и силовые структуры.

Так, в следкоме РФ заявили, что якобы поймали беглецов, причастных к стрельбе в "Крокусе". Прогнозированно вслед за этим прозвучали заявления, что они пытались сбежать на территорию Украины, но были "настигнуты" в Брянской области. "Бежали" так называемые "террористы" якобы на той же машине, которая еще накануне вечером засветилась возле "Крокуса" и с тех пор была объявлена в розыск по всей стране.

Об "украинских контактах" задержанных заявили также в ФСБ РФ.