Операцию готовили 8 месяцев, уже есть уголовные дела: всплыли данные о путинских военных, поддержавших Пригожина

Мятеж наемников из ЧВК "Вагнер" под предводительством олигарха Евгения Пригожина готовился в течение восьми месяцев. В курсе планов "повара Путина" были не только представители его ближайшего окружения из числа наемников, но и высокопоставленные российские военные, в частности, экс-руководитель путинской "СВО" генерал Сергей Суровикин.

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"Вагнеровцам" удалось беспрепятственно зайти на территорию РФ и дойти на расстояние в 200 км от Москвы благодаря тому, что на их сторону частично или полностью перешел целый ряд подразделений Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, Федеральной службы безопасности и минобороны РФ. Перечень перешедших опубликовал основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, российские власти уже начали возбуждать уголовные дела.

Осечкин отметил, что список подразделений ФСВНГ, ФСБ и МО РФ, частично либо полностью перешедших на сторону Пригожина, был составлен на основе данных источника в службе безопасности ЧВК "Вагнер", перехвата разговоров командиров разведгрупп и штурмовых отрядов "Вагнера" с докладом о захвате военных объектов. Учитывалась также информация источника WOC-5 "из недр росийских спецслужб".

Согласно перечню, на сторону Пригожина перешли:

– управление 22 обрспн ГРУ

– в/ч 11659: коменданская рота, отряд спецсвязи

– практически весь 108 отряд СпН Батайск

"Переданы все машины "Тайфун" для блокировки мостов. В Чертково пункт Таможни и погранпереход (РО)", – уточнил Осечкин.

– захвачены службы ПП Бугаевка погранслужбы ФСБ РФ в Воронежской области

– вся группа федеральной погранслужбы ФСБ РФ регионального ПУ по Воронежской области ЦФО;

В Воронежской области перешли на сторону Пригожина либо захвачены без вооруженного сопротивления:

– в/ч 14254,

– 387ой объект "С" 12 ГУ МО (ядерка) в военном городке Воронеж-45;

–– в/ч 7437 спецмотполк Росгвардии

–– в/ч 3677 отдельный батальон

– в/ч 63453, отдельная база танковой бригады г. Богучар

– СпН 22 бригады 411 й отряд спецназначения, п.Степной, Ростовская область.

"Согласно информации от одного из ведущих военных экспертов Gulagu net, по военным критериям лица, не оказавшие вооруженного сопротивления на таких объектах, уже считаются перешедшими на сторону противника", – уточнил Осечкин.

Он также заявил, что по имеющимся данным, в РФ уже стартовала "охота на ведьм".

"WOC-7: "Уже возбуждено более 15 уголовных дел в отношении предателей. Спецсвязь и коды/шифры Южного военного округа МО РФ были захвачены "ЧВК Вагнер". Были захвачены таможенные посты ФСБ", – пишет правозащитник.

Более того, Осечкин уверяет, что операция ЧВК "Вагнер" на территории РФ готовилась свыше 8 месяцев – и в курсе планов Пригожина были высокие военные чины РФ, которые "поспособствовали" тому, чтобы "вагнеровцы" не встречали особого сопротивления. В частности, речь идет о первом заместителе начальника Главного управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации Владимире Алексееве, а также о бывшем руководителе "СВО", командующем воздушно-космическими силами ВС РФ Сергее Суровикине.

"Эта спецоперация готовилась и разрабатывалась на протяжении более 8 месяцев. Суровикин и Алексеев не только знали, но были в теме и устно некоторым командирам давали указание не оказывать вооруженного сопротивления. Именно поэтому в срочном порядке они были взяты под контроль и вынуждены под видеозапись озвучить обращение к Пригожину. Позже, уже при захвате штаба ЮВО МО, Алексеев произнес важную фразу на требование Пригожина отдать им начальника Генштаба Герасимова: "Да забирайте". Они были готовы выдать своего командира (вышестоящий начальствующий состав) мятежникам. Это факт предательства, по которому будет скоро решение", – цитирует инсайд Осечкин.

Согласно обнародованной им информации, в попытке совершения "переворота" принимали участие также "бывшие командиры и бойцы "Сенеж", 2 и 15 бригад ГРУ в составе ЧВК Вагнер (под командованием Уткина), которых ранее натаскивали на подобные спецоперации на территории иностранных государств, в первую очередь на захват таможенных постов, пунктов связи, местных подразделений армии и стратегического вооружения".

"Формально сам Евгений Пригожин находился в расположении штаба ЮВО минобороны РФ, физически не передвигался оттуда, проводил беседы с заместителем министра обороны РФ и не отдавал приказы о задержании или захвате чего-либо, в отличии от Уткина, Кузнецова и других командиров ЧВК, и по ним ни Путин, ни Песков не обещали иммунитет и отказ от уголовного преследования. До конца года их задержат либо ликвидируют", – пишет Осечкин со ссылкой на источники в российских спецслужбах.

Напомним, ранее Пригожин объявил "войну" Шойгу: с самого утра 24 июня в Ростове-на-Дону начался захват зданий, в Воронежской области сообщали о перестрелках, а в нескольких регионах появилось много военной техники и вооруженных людей. Контртеррористическую операцию объявили в Москве и Подмосковье, а в нескольких областях людей призывали не выходить из домов.

Главарь ЧВК объявил о "походе на Москву". Наемники Пригожина сбили несколько российских вертолетов и самолет, и до вечера прошли Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области, а потом остановились, не дойдя до Москвы 200 км.

Как выяснилось впоследствии, решение развернуть колонны и идти в обратном направлении Пригожин принял якобы после разговора с Лукашенко.

В Кремле рассказали о том, что в результате достигнутых "договоренностей" возбужденное ранее уголовное дело против Пригожина закроют и он уедет в Беларусь. Также Москва пообещала "иммунитет" для наемников, принявших участие в мятеже. В Кремле особо подчеркнули, что кадровые вопросы (Пригожин требовал отставки министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы генштаба Валерия Герасимова) якобы "не обсуждались".

В то же время, в сети бурно обсуждают будущее Пригожина, отмечая, что Путин не простит тому "предательства".

Тем временем о том, что предательство не сойдет с рук Пригожину, заявили зэки-наемники из "Шторм Z", ранее публично заявившие о поддержке "мятежа". Они обозвали главаря ЧВК "Вагнер" "нелюдем" и "шерстюгой" и заявили, что он предал тех, кто ему поверил. А этого, мол, "хорошие люди" ему не простят.