'ФСБ пора проснуться': россияне устроили истерику из-за атаки дронов на 'Москва-Сити' в День флага Украины

Россияне начали активное обсуждение в сети очередной атаки беспилотников на башне "Москва-Сити", расположенной в центре столицы государства-террориста. В традиционной для себя манере они устроили истерику с вопросами, почему БПЛА вообще туда долетают, призвали ФСБ "проснуться" и потребовали мести.

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Своими мыслями они делились в комментариях к новостям в российских Telegram-каналах. Россияне нашли интересное объяснение атакам на "Москва-Сити" – решили, что украинцы "завидуют" их многоэтажкам.

"Хо*лы просто завидуют. У них таких домов никогда в жизни не будет, вот и бьют стекла", "Значит, ковровыми бомбардировками разнести Киев. В щепки...", "Не со стороны Украины они прилетели!? ФСБ пора проснуться!", "Я не могу понять, почему они долетают до Москвы? Мы живем на границе, все дроны и беспилотники наши ребята сбивают!! На нас они не падают! А тут... напрашивается вывод, что запускаются они, значит, с нашей территории. Нужно сделать серьезную чистку украинских беженцев!" – писали россияне в сети.

Напомним, ночью 23 августа в Москве раздалась целая серия взрывов. БПЛА попал в одно из самых высоких зданий столицы страны-агрессора. У местных жителей возникла настоящая истерика, а во всех аэропортах столицы РФ были введены ограничения на вылет и прилет самолетов. В здании предварительно повреждены пять оконных пролетов с 10 по 15 этаж.

В минобороны России заявили, что ночью 23 августа якобы отразили очередную атаку дронами "киевского режима" на Москву. Российскую столицу на этот раз атаковало три БПЛА, из которых два сбили средствами ПВО над Московской областью, а третий якобы был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

"Потеряв управление, совершил столкновение со зданием комплекса Москва-Сити", - заявили в минобороны государства-террориста.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 21 августа во всех аэропортах Москвы объявляли план "Ковёр". Оккупанты в очередной раз пожаловались на атаку БПЛА на столицу страны-агрессора РФ;

– кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян пожаловалась на атаку беспилотников. Она утверждает, что один из дронов якобы был сбит недалеко от ее дома в Московской области.

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