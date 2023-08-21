Во всех аэропортах Москвы объявлен план 'Ковер': что происходит

Утром 21 августа во всех аэропортах Москвы объявили план "Ковер". Оккупанты в очередной раз пожаловались на атаку БПЛА на столицу страны-агрессора РФ.

Видео дня

Все ближайшие рейсы были задержаны на прилет и вылет, часть самолетов перенаправлены в другие регионы. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

В свою очередь минобороны РФ заявило, что дежурными силами противовоздушной обороны якобы был обнаружен беспилотный летательный аппарат над территорией Московской области. По легенде военных преступников, дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

"Потеряв управление, БПЛА потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Рузского района. Пострадавших нет", – пишут оккупанты.

Новость дополняется...