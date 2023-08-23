Подавлен средствами РЭБ: в минобороны РФ оправдались за новое попадание БПЛА в башню 'Москва-Сити'

В минобороны России заявили, что ночью 23 августа якобы отразили очередную атаку дронами "киевского режима" на Москву. Российскую столицу на этот раз атаковало три БПЛА, из которых два были сбиты средствами ПВО над Московской областью.

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Об этом на рассвете сообщили в Telegram российского террористического ведомства. Что касается третьего дрона, то отметили, что он был якобы подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

"Потеряв управление, совершил столкновение со зданием комплекса Москва-Сити", – утверждают в минобороны государства-террориста.

Традиционно в РФ заверили, что пострадавших в результате атаки нет.

Напомним, ночью 23 августа в Москве раздалась целая серия взрывов. БПЛА попал в одно из самых высоких зданий столицы страны-агрессора. У местных жителей возникла настоящая истерика, а во всех аэропортах столицы РФ были введены ограничения на вылет и прилет самолетов. В здании предварительно повреждены пять оконных пролетов с 10 по 15 этаж.

В то же время, россияне пожаловались на взрывы сразу в нескольких районах своей столицы. В частности, в Красногорске, Химках и Долгопрудном.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 22 августа россияне пожаловались на атаку беспилотников в Московской области. Сильные взрывы прогремели в городе Красногорске, где взрывной волной в многоэтажке выбило окна;

– после взрывов на российской авиабазе "Сольцы" в британской разведке отметили: если атаковал действительно беспилотник, это подтверждает версию, что часть атак с помощью дронов осуществляется с территории РФ. Расстояние от Украины до авиабазы "Сольцы" составляет около 650 км, беспилотники вряд ли могут преодолевать такие расстояния;

– министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что удары дронов по Москве, в которых Россия обвиняет Украину, не нарушают международное право. Это ведь РФ напала на Украину, и она имеет законное право защищаться.