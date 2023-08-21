Пропагандистка Симоньян пожаловались на атаку дронов: один из БПЛА упал недалеко от ее дома. Фото

Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян пожаловалась на атаку беспилотников. Она утверждает, что один из дронов якобы был сбит в Московской области недалеко от ее дома.

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"Тот беспилотник, что сбили в Истринском районе, упал на соседней с нами улице. Спасибо нашей ПВО, что без жертв и разрушений", – заявила она в своем Telegram-канале. Пропагандистка также обнародовала фото якобы сбитого БПЛА.

Ранее в министерстве обороны РФ заявили, что 21 августа в 08:16 (по местному времени и по Киеву) якобы пресекли "попытку киевского режима" совершить атаку "беспилотным летательным аппаратом самолетного типа".

"Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района Московской области", – отчитались в ведомстве Сергея Шойгу.

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