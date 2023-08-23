В Москве произошла серия взрывов: есть попадание в небоскреб. Фото и видео

Ночью 23 августа в Москве прозвучала целая серия взрывов. Произошла атака БПЛА. В итоге есть попадание в одно из самых высоких зданий столицы страны-агрессора.

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Соответствующие кадры появились в Telegram. У местных жителей возникла настоящая истерика. Во всех аэропортах столицы РФ введены ограничения на вылет и прилет самолетов (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В 2:54 проснулись от взрыва. Москва-Сити, предположительно башня Дом Дау. Взрыв был очень сильный", – сообщили жители Сити.

Местные власти традиционно заявили о сбитии БПЛА: "Этой ночью ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БпЛА попал в строящееся здание в Сити. На места происшествий выехали оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет", – сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Однако в сети россияне также сообщили о взрывах сразу в нескольких районах своей столицы. В частности, в Красногорске, Химках и Долгопрудном.

Там начала работать ПВО.

Впоследствии также появилось видео дрона, снятого очевидцами. Он летел прямо по Москве.

Предварительно повреждены пять оконных пролетов с 10 по 15 этаж.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Одесщине ночью 23 августа объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах Украины предупредили о движении "шахедов" в направлении Одессы.

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