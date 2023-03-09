"Это за Брянск": пропагандистка Симоньян оправдала ракетные удары РФ по Украине
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян цинично прокомментировала очередную массированную ракетную атаку против Украины. Удары по Киеву она назвала местью "за Брянск".
Соответствующее заявление Симоньян сделала в своем Telegram-канале. "Ночные удары по Киеву – это за Брянск", – написала приспешница Кремля, которую вместе с другими российскими пропагандистами ранее изгнали из мирового журналистского круга.
В четверг, 9 марта, оккупационные войска РФ вновь массированно ударили по Украине. По столице был нанесен удар ракетой "Кинжал", есть попадание в объект инфраструктуры, пострадали два человека.
А на Львовщине в Золочевском районе российская ракета убила пятерых человек и разрушила три жилых дома.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский назвал колоссальной трагедией радость россиян от ракетных ударов и гибели украинцев.
Как сообщал OBOZREVATEL, 2 марта в РФ заявили о якобы диверсии в Брянской области, обвинив "украинскую ДРГ" , которая якобы обстреляла школьный автобус и захватила заложников.
Пропагандисты утверждали о пострадавших и даже убитых, но их заявления противоречили друг другу, и в итоге выяснилось, что никакого автобуса не было, а школы в регионе работают дистанционно.
Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент "терактом". В свою очередь, ФСБ РФ представила смонтированное видео с места "атаки", на кадрах которого нашли ряд нестыковок.
В Генштабе Вооруженных сил Украины подчеркнули, что украинская армия ведет боевые действия только на территории Украины.
При этом ответственность за "прорыв" в Брянскую область взял на себя "Русский добровольческий корпус". Информацию об "украинских ДРГ" там назвали ложью пропагандистов.
Лидер "РДК" Денис Капустин заявил, что власти в Киеве якобы знали о планах операции в Брянской области, иначе она была бы невозможна. По его словам, в ней участвовали российские партизаны, и в одном из сел действительно была перестрелка, но о жертвах среди гражданских ему ничего не известно.
Участника "РДК" Илью Богданова объявили в розыск в России – поводом, вероятно, стало видео, которое добровольцы сняли в Брянской области, перейдя границу Украины.
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