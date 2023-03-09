'Это за Брянск': пропагандистка Симоньян оправдала ракетные удары РФ по Украине

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян цинично прокомментировала очередную массированную ракетную атаку против Украины. Удары по Киеву она назвала местью "за Брянск".

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Соответствующее заявление Симоньян сделала в своем Telegram-канале. "Ночные удары по Киеву – это за Брянск", – написала приспешница Кремля, которую вместе с другими российскими пропагандистами ранее изгнали из мирового журналистского круга.

В четверг, 9 марта, оккупационные войска РФ вновь массированно ударили по Украине. По столице был нанесен удар ракетой "Кинжал", есть попадание в объект инфраструктуры, пострадали два человека.

А на Львовщине в Золочевском районе российская ракета убила пятерых человек и разрушила три жилых дома.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский назвал колоссальной трагедией радость россиян от ракетных ударов и гибели украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 марта в РФ заявили о якобы диверсии в Брянской области, обвинив "украинскую ДРГ" , которая якобы обстреляла школьный автобус и захватила заложников.

Пропагандисты утверждали о пострадавших и даже убитых, но их заявления противоречили друг другу, и в итоге выяснилось, что никакого автобуса не было, а школы в регионе работают дистанционно.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент "терактом". В свою очередь, ФСБ РФ представила смонтированное видео с места "атаки", на кадрах которого нашли ряд нестыковок.

В Генштабе Вооруженных сил Украины подчеркнули, что украинская армия ведет боевые действия только на территории Украины.

При этом ответственность за "прорыв" в Брянскую область взял на себя "Русский добровольческий корпус". Информацию об "украинских ДРГ" там назвали ложью пропагандистов.

Лидер "РДК" Денис Капустин заявил, что власти в Киеве якобы знали о планах операции в Брянской области, иначе она была бы невозможна. По его словам, в ней участвовали российские партизаны, и в одном из сел действительно была перестрелка, но о жертвах среди гражданских ему ничего не известно.

Участника "РДК" Илью Богданова объявили в розыск в России – поводом, вероятно, стало видео, которое добровольцы сняли в Брянской области, перейдя границу Украины.