Симоньян, давай, до свидания! Российских журналистов изгнали из мирового журналистского круга

Членство союза журналистов России в Международной федерации журналистов (МФЖ) остановлено. Соответствующее решение 22 февраля принял исполнительный комитет федерации.

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Об этом говорится в заявлении МФЖ, обнародованном на сайте организации. Основанием для решения стало расследование действий пропагандистов Кремля в ходе вторжения РФ в Украину и создание отделений союза журналистов РФ на оккупированных украинских территориях.

Как объяснил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, фактически российские пропагандисты были изгнаны из журналистского мирового круга.

Восстановить права российских СМИ сможет Конгресс МФЖ только в 2026 году. Однако очевидно, что этого не произойдет, отметил Томиленко.

"Долгий и последовательный путь Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) по изгнанию российского союза с МФЖ, который мы вели с 28 февраля 2022 года, сегодня получил положительный однозначный результат", – написал руководитель НСЖУ.

Он добавил, что в Международной федерации журналистов осудили создание оккупационных отделений союза журналистов РФ и подтвердили полную поддержку украинским журналистам.

Союз журналистов России с 2017 года возглавляет пропагандист Владимир Соловьев. Рупор Кремля уже прокомментировал приостановление членства росСМИ в МФЖ – он заявил, что получил соответствующее письмо от генерального секретаря МФЖ.

"Только что я получил письмо от генерального секретаря Международной федерации Энтони Белланжера о том, что на заседании исполкома принято решение приостановить членство СЖР в этой организации", – сказал Соловьев российской прессе.

Ранее в МФЖ сообщили, что 22 февраля рассмотрят вопрос приостановки членства Союза журналистов России.

В заявлении организации отмечалось, что после создания четырех отделений российского союза журналистов на захваченных украинских территориях исполком МФЖ "единогласно принял предложение, осуждающее это решение и приводящее в действие статью 16 Устава МФЖ, что может привести к приостановке деятельности и в конечном счете к исключению из организации".

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2022 года украинские журналисты официально призвали МФЖ исключить из своего состава союз журналистов России. Пропагандистские СМИ РФ в НСЖУ назвали инструментом войны и оккупации.

В свою очередь верховный представитель ЕС Жозеп Боррель призвал к борьбе с влиянием российской пропаганды в мире. Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин не только начал преступную войну, но и создал мощную индустрию лжи, поэтому голос Европы должен звучать громче Кремля.