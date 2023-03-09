Удар был нанесен ракетой "Кинжал": новые детали вражеской атаки на Киев

Страна-террорист РФ в ночь с 8 на 9 марта нанесла очередной удар по Киеву. В результате этого есть попадание в объект инфраструктуры, предварительно, аэробалистической ракетой типа "Кинжал".

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Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает пресс-служба КГВА. Все службы работают на месте, идет ликвидация последствий.

"Этой ночью враг совершил очередную массированную воздушную атаку Украины. В столице тревога продолжалась около 7 часов. В течение этого времени рашисты выпустили практически все типы своего воздушного вооружения – начиная от баражирующих боеприпасов "Shahed" и до почти всего наименования крылатых ракет. Благодаря работе нашей ПВО, удары крылатыми ракетами и БПЛА по столице не допущены. Но, к сожалению, аэробалистическая ракета типа "Кинжал" (предварительная информация) попала в объект инфраструктуры", – сообщил Попко.

Начальник КМВА добавил, что в столице задействованы частичные экстренные отключения электроэнергии. Кроме того, по его словам, в Святошинском районе обломками ракеты были ранены два человека.

"Им оказывается медицинская помощь. Также останки ракеты повредили автомобили. Информация уточняется", – резюмировал Попко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью четверга, 9 марта, российские оккупационные войска устроили массированную атаку на Украину. Сначала захватчики запустили дроны-камикадзе Shahed, после чего в ряде областей сообщали о работе ПВО.

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