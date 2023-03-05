В России объявили в розыск участника ''Русского добровольческого корпуса'' Богданова после событий на Брянщине. Фото

Участник "Русского добровольческого корпуса" Илья Богданов объявлен в розыск в России. Его подозревают в "диверсии" в Брянской области.

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В базе МВД страны-агрессора указано, что Богданову инкриминируют уголовную статью, но не уточняется, какую именно. Также его внесли в список "террористов" и "экстремистов" "Росфинмониторинга".

Очевидно, поводом для внесения Богданова в базу розыска МВД РФ стало видео, которое участники "Русского добровольческого комплекса" сняли в Брянской области, перейдя границу Украины.

В этом ролике добровольцы заявили, что пришли показать соотечественникам, что "свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом".

Илья Богданов – бывший сотрудник пограничного управления российского ФСБ в Приморье. Жил во Владивостоке. В 2014 году он поддержал Украину и уехал из России, участвовал в боях на Донбассе на стороне ВСУ. В 2015 получил украинское гражданство.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 марта в России заявили о якобы диверсии "украинской ДРГ" в Брянской области, которая якобы обстреляла школьный автобус и захватила заложников. Утверждалось о пострадавших, однако заявления российских властей противоречили друг другу и в результате выяснилось, что никакого автобуса не было, а школы в регионе работают в дистанционном режиме.

В Кремле заявили, что "принимаются меры по уничтожению террористов", а президент РФ Владимир Путин назвал инцидент "терактом".

В свою очредь ФСБ РФ представила смонтированное видео с места "атаки" – на кадрах сразу же обнаружили ряд нестыковок.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что украинская армия ведет боевые действия только на территории Украины.

В то же время ответственность за "прорыв" в Брянскую область взяли на себя бойцы "Русского добровольческого корпуса". Информацию об "украинских ДРГ" они назвали ложью пропагандистов.

Лидер "РДК" Денис Капустинзаявил, что украинские власти якобы знали о планах операции в Брянской области, иначе она была бы невозможна. По его словам, в ней участвовали российские партизаны, в одном из сел действительно была перестрелка, но о жертвах среди гражданских ему ничего неизвестно.