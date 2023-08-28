'Ему нужно быть очень внимательным': на росТВ намекнули, что Суровикин может умереть 'от инфаркта'. Видео

Российские пропагандисты уже начали обсуждать, каким образом умрет военный преступник Сергей Суровикин. В качестве одной из версий россияне предположили, что оккупант может скончаться "от инфаркта".

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Будущую кончину Суровикина обсуждали на фоне гибели главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Фрагмент пропагандистского шоу опубликован в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам пропагандистов, для того чтобы после гибели главаря частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина сложились все пазлы, не хватает еще смерти военного преступника Суровикина.

Более того, на росТВ начали выдвигать версии, каким образом умрет Суровикин. Один из пропагандистов предположил, что он может скончаться "от инфаркта".

"Для полноты картины не хватало еще, чтоб Суровикин от инфаркта умер. Я не шучу в данном случае. Ему нужно быть очень внимательным. Они будут это делать. Они будут стараться для того, чтобы все пазлы сложились. За этим надо очень внимательно смотреть нашим службам", – выдал пропагандист.

Ранее сообщалось, что российского генерала Сергея Суровикина уволили с должности командующего Воздушно-космическими силами ВС РФ. Опальный генерал, попавший в немилость Кремля после неудачного мятежа наемников частной военной компании "Вагнер", отправлен в распоряжение министерства обороны РФ.

Напомним, по данным Politico, обнародованным несколько дней назад, Суровикин сидит под домашним арестом, его отстранили от военного руководства.

К слову, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что в РФ еще не определились с судьбой Сергея Суровикина, которого удерживают и допрашивают после неудачного бунта главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Как писал OBOZREVATEL:

– Вечером 23 августа в Бологовском районе Тверской области РФ, в 15 километрах от авиабазы Хотилово, разбился принадлежавший Евгению Пригожину самолет Embraer ERG 135. На борту находились 10 человек – семь пассажиров и три члена экипажа. Все они погибли.

– Утверждается, что пассажирами самолета были заместитель главаря ЧВК – первый командир "Вагнера" Дмитрий Уткин, а также сам Пригожин. Впоследствии в России подтвердили гибель финансиста ЧВК "Вагнер".

– По данным Financial Times, самолет Пригожина был сбит ракетой российской системы ПВО. Предварительно, бизнес-джет потерял высоту в 2,5 километра всего за 22 секунды.

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