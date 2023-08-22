Суровикина уволили с должности командующего Воздушно-космическими силами РФ: что известно

Российского генерала Сергея Суровикина уволили с должности командующего Воздушно-космическими силами ВС РФ. Опальный генерал, попавший в немилость Кремля после неудачного мятежа наемников частной военной компании "Вагнер", отправлен в распоряжение министерства обороны РФ.

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Об этом сообщил бывший главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Он сослался на указ МО РФ.

"Суровикин – освободить от должности командующего ВКС, оставить в распоряжении министерства обороны (указ)", – написал Венедиктов.

Российские СМИ уверяют, что официального подтверждения этого заявления не было: указа, на который ссылается Венедиктов, в открытом доступе им найти не удалось.

Кроме того, Венедиктов намекнул, что информация о том, что "прославившийся" ударами по украинской энергосистеме "генерал Армагеддон" находится под пристальным наблюдением, если не под стражей – соответствует действительности.

"Завтра день рождения мамы Суровикина – дадут хотя бы звонок сделать?" – написал экс-главред "Эхо Москвы".

Суровикин исчез после попытки главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина совершить вооруженный мятеж в России и дойти до Москвы. После того, как "повар Путина" передумал захватывать российскую столицу, судьба Суровикина остается неизвестной. Сразу после бунта Пригожина в российских СМИ появилась информация, что пропавший российский генерал мог находиться в одном из московских СИЗО из-за подозрений в том, что он знал о готовящемся мятеже и способствовал ему.

Официально же в РФ заявляли, что Суровикин находится в отпуске.

Напомним, по данным Politico, обнародованным несколько дней назад, Суровикин сидит под домашним арестом, его отстранили от военного руководства.

Тем временем российский Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" сообщил, что Суровикин сейчас находится "под своего рода домашним арестом" – он не может покинуть квартиру, в которой находится, но ему разрешены посещения.