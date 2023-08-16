Суровикин сидит под домашним арестом, его отстранили от военного руководства – Politico

Российский генерал Сергей Суровикин, которого считают союзником изгнанного основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, был отстранен от руководящей роли в войне, которую Москва развязала в Украине. Сейчас он находится под домашним арестом.

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Об этом сообщает Politico, ссылаясь на сообщения, циркулирующие среди российских военных блоггеров и СМИ. По данным Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, который, как считается, ведет человек близкий к российским силовикам, Суровикин сейчас находится "под своего рода домашним арестом" – он не может покинуть квартиру, в которой находится, но ему разрешены посещения.

Суровикин, известный как "Генерал Армагеддон" за свои агрессивные военные стратегии в Чечне и Сирии, не появлялся на публике с момента похода "Вагнера" на Москву в июне, после того как распространились сообщения о том, что он знал о запланированном Пригожиным мятеже.

"Официального расследования нет, но Суровикин долгое время находился в подвешенном состоянии, отвечая на неудобные вопросы", – сообщили в ВЧК-ОГПУ, добавив, что генералу посоветовали оставаться в тени, чтобы его "забыли".

Там добавили, что решение об окончательной судьбе Суровикина "должен принимать один человек", и чем дольше он будет в тени, тем вероятнее, что этот человек "остынет", – имея в виду кремлевского диктатора Владимира Путина.

Эта информация появилась всего через несколько дней после того, как Виктор Соболев, бывший российский генерал-лейтенант, а ныне депутат Госдумы, сообщил, что Суровикин был отстранен от должности командующего оккупационными силами в Украине.

Соболев также намекнул, что Суровикин в конечном итоге может вернуться, заявив, что генерал может быть полезен армии позже, если не будет установлено, что он совершил серьезные нарушения.

Кремль еще не сделал официального публичного заявления о местонахождении Суровикина и никак не комментировал то, что он якобы знал о походе "вагнеровцев".

В России пытались отрицать такие слухи, но в СМИ появилась информация, что генерал задержан ФСБ. 29 июня дочь Суровикина заявила, что с ним якобы "ничего не произошло", а Песков посоветовал обращаться в минобороны РФ. Однако 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу собрал всех генералов на совещании, кроме Суровикина.

О том, что Суровикин, а также первый заместитель начальника ГШ РФ Владимир Алексеев не только были в курсе подготовки Пригожиным мятежа, но и способствовали его реализации, заявлял российский правозащитник Владимир Осечкин.

По его данным, мятеж готовили более 8 месяцев, а Суровикин и Алексеев отдавали устные команды подразделениям российской армии не сопротивляться "вагнеровцам".

Как сообщал OBOZREVATEL, в разведке Великобритании сказали, что публичное появление начальника генштаба РФ Валерия Герасимова после мятежа ЧВК "Вагнер" может свидетельствовать об отстранении Суровикина. Впервые вместе с Герасимовым был заместитель Суровикина Виктор Афзалов, авторитет которого, вероятно, пытаются поднять таким образом.

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