'Жребий брошен': обращение Путина разочаровало его окружение, конфликт между главой Кремля и Патрушевым вышел на новый уровень - СМИ

Выступление диктатора Владимира Путина перед Федеральным собранием РФ 21 февраля не стало большой радостью для его ближайшего окружения. Особенно огорченным вышел из зала секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

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"Ну что ж, жребий брошен", – якобы произнес он в своем ближайшему кругу после завершения официальной части мероприятия. Слова Патрушева передают источники, близкие к Кремлю.

"Силовые элиты и сам Патрушев недовольны отсутствием перспектив запуска транзита власти. Путин не просто не запустил транзит, но в своей речи дал чётко понять, что не собирается покидать президентское кресло до конца, каким бы этот конец ни был", – указано в сообщении.

Таким образом, конфликт между президентом и секретарем Совбеза выходит на новый уровень. Значительную роль в ослаблении значения заявлений Путина сыграла речь лидера США Джо Байдена в Польше в тот же день: в отличие от речи кремлевского диктатора, слова американского президента были конкретны и убедительны.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время своего выступления перед кремлевскими элитами Путин цинично заявил, что РФ не сражается с народом Украины, но "стала заложником киевских и западных властей". Он обвиняет страны Запада в том, что поток денег на войну не уменьшается, там якобы не жалеют средств на поощрение переворотов, причем по всему миру.

При этом фюрер предпочел не упоминать о собственном признании, что его армия крушит системы гражданской инфраструктуры Украины, оставляя без воды, света, тепла мирных украинцев. Как именно это помогает России защититься от "агрессии НАТО", осталось для слушателей двухчасовой речи секретом.

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