Путин замкнулся в себе, стал слабым: СМИ узнали о новом лечении президента РФ

Состояние здоровья президента РФ Владимира Путина продолжает ухудшаться. По последней информации, распространенной в СМИ, он стал замкнутым, молчаливым и почти никого не принимает лично.

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По информации издания Daily Mail, ссылающегося на Telegram-канал "Генерал СВР", глава Кремля проходит новое лечение. Все чаще звучат предположения, что у Путина серьезные проблемы со здоровьем – онкология, шизоаффективное расстройство, болезнь Паркинсона и т. д.

"Путин замкнулся, поскольку он страдает от побочных эффектов лечения, которые привели к головокружению и слабости", – говорится в сообщении.

Но это не мешает кремлевскому диктатору идти ва-банк, повышая ставки до критического уровня.

РФ проигрывает на фронте, усиливается санкционное давление, страна становится изгоем на международной арене – эта война станет гарантированным поражением как лично для Путина, так и для России.

Эксперты говорят, что до сих пор существует вероятность применения ядерного оружия. Конечно, это приведет к полной катастрофе для Путина и для всех без исключения элит. Путинский режим потерпит крах.

Введение всеобщей мобилизации (которая, как мы понимаем, проходит и без официального объявления) и введение в РФ военного положения приведет ко множеству жертв и лишь ускорит катастрофические последствия для россиян.

"Война существует в сознании одного смертельно больного с расстроенной психикой, который пытается унести как можно больше людей с собой в мифический "рай", – отмечается в сообщении.

Тем временем политический аналитик Валерий Соловей заявил, что назначение Валерия Герасимова главнокомандующим войной – это последний отчаянный шаг Путина, чтобы "переломить ситуацию". Назначение произошло на фоне ухудшения здоровья Путина. По словам Соловья, у Путина очень слабый иммунитет из-за агрессивных средств лечения рака, поэтому он панически боится малейшей инфекции.

"Динамика отрицательная, и его окружение это знает. Это уже не особо скрывается", – отметил Соловей.

Соловей – бывший профессор московского Института международных отношений, давно утверждавший, что имеет инсайдерские знания о здоровье Путина.

Часто путинские видеоконференции, якобы проходящие "онлайн", являются предварительно записанными видеосюжетами.

Эксперты утверждают, что в последней поездке в Уфу участвовал "двойник", а не настоящий Путин. И дублер будет все чаще появляться на публике.

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