CNN: Абрамович хотел организовать обмен пленными и освободить Навального

Российский олигарх Роман Абрамович участвовал в обсуждении и подготовке обмена заключенными между несколькими странами,в результате которого должен был быть освобожден оппозиционер Алексей Навальный. Он не струсил предложить президенту РФ Владимиру Путину включить Навального в списки и был ошеломлен смертью оппозиционера в исправительной колонии "Полярный волк".

Об этом пишет сайт американского телеканала CNN, ссылаясь на "многочисленные" источники. "Двухлетний процесс изучения вариантов освобождения Навального стал ускоряться, когда Абрамович посетил Москву в последние месяцы", – говорится в статье со ссылкой на два источника.

По данным нескольких источников, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон также поддержала первые попытки освободить Навального.

Как рассказал человек, близкий к процессу, Абрамович, находящийся под санкциями Запада и проводящий большую часть своего времени в ОАЭ, встретился с американским чиновником, когда идеи сложного обмена с участием семи человек "обрели форму".

Абрамович поддерживал связь с Кремлем после российского вторжения в Украину и сыграл важную роль в первых усилиях по прекращению войны.

Один источник, знакомый с поездками Абрамовича, сообщил, что он приехал в Москву, чтобы встретиться с чиновниками в Кремле. Дата приезда неясна, но независимые российские СМИ в пятницу заявили, что он встретился с Путиным утром 16 февраля – за несколько часов до того, как тюремные власти объявили о смерти Навального в исправительной колонии на севере РФ.

Однако источник, близкий к команде Навального, сообщил CNN, что вечером 15 февраля они узнали, что Путину было доставлено сообщение. В какой форме, было неизвестно.

Главная помощница Навального Мария Певчих заявила вскоре после его смерти, что Абрамович участвовал в обсуждении сделки и "доставил предложение об обмене Навального" в Кремль.

По ее словам, он выступал в роли "неформального переговорщика при общении с американскими и европейскими чиновниками".

Источник, знакомый с причастностью Абрамовича к обсуждению обмена, сказал, что он был "ошеломлен", узнав, что Навальный умер.

27 февраля, через 11 дней после смерти Навального, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уклонился от вопросов о причастности Абрамовича. "Вы можете спросить представителей Абрамовича. Это вопрос не для нас", – сказал он прессе.

Один западный дипломат сообщил CNN на прошлой неделе, что к моменту смерти Навального в колонии "ИК-3 Харп" ("Полярный волк") по шкале от одного до десяти вероятность обмена "достигла семи или восьми".

Несмотря на это, по словам нескольких источников, знакомых с процессом, предложение все еще находилось на неофициальной стадии и сделка не казалась неизбежной.

"Предложение может быть сделано только после того, как оно будет принято неофициально. Вот как это работает в этих переговорах", – сказал один из источников.

Официальный представитель США согласился с этим, заявив CNN: "На момент смерти Навального России не было сделано никакого официального предложения".

Встреча в Аспене

Еще летом 2022 года на фестивале Aspen Ideas в Колорадо к Хиллари Клинтон обратился Христо Грозев, который несколько лет работал с командой Навального.

По словам источника, знакомого с ходом встречи, Клинтон рассказала Грозеву, что следила за его работой с Навальным, в том числе разоблачением сотрудников ФСБ, отравивших оппозиционера.

Клинтон также сказала, что видела документальный фильм о Навальном, который помог снять Грозев. Лента, получившая "Оскар", частично основана на расследовании отравления Навального в августе 2020 года, проведенном CNN и расследователями Bellingcat.

Грозев рассказал CNN, что Клинтон согласилась обратиться к чиновникам в администрации Байдена с идеей обменять Навального на россиянина, связанного с ФСБ, который был осужден за убийство в Берлине.

Еще одним обсуждаемым именем был российский торговец оружием Виктор Бут, который впоследствии, в декабре 2022 года, был освобожден США года в обмен на американскую звезду баскетбола Бриттни Грайнер, содержавшуюся в колонии в РФ по обвинению в хранении марихуаны.

Клинтон первоначально передала сообщение советнику по национальной безопасности США Джейку Салливану, сообщил Грозев CNN. Источник подтвердил, что Клинтон связалась с Салливаном. Совет нацбезопасности отказался от комментариев.

По словам Марии Певчих, в предлагаемый обмен был включен россиянин, осужденный за убийство чеченского диссидента в Берлине в 2019 году. "В начале февраля Путину предложили обменять киллера и сотрудника ФСБ Вадима Красикова, отбывающего наказание за убийство в Берлине, на двух американских граждан и Алексея Навального", – сказала она.

Немецкая прокуратура заявила, что Красикова отправили для убийства спецслужбы РФ под вымышленным именем. Он был приговорен к пожизненному заключению после осуждения берлинским судом.

Кремль отрицал, что Красиков работал от имени государства. Но, не называя имени, Путин в прошлом месяце выдвинул идею добиться освобождения российского "патриота", который, по его словам, отбывает пожизненное заключение за "ликвидацию бандита" в Европе.

В беседе с Такером Карлсоном в Москве Путин намекнул, что сделка будет заключена в обмен на репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиненного в шпионаже в РФ.

Окончательные рамки предлагаемой сделки неясны, но человек, близкий к команде Навального, сказал, что расширенный вариант обмена включал возможное освобождение еще одного заключенного в России американца – Пола Уилана.

"Нам нужно было найти способ включить немецкий актив [Красикова] в американские переговоры", – сказал источник, близкий к команде Навального.

Первоначально россияне предлагали обменять на Красикова немецко-российского гражданина с двойным гражданством, удерживаемого в России по обвинению в шпионаже, но немцы категорически отвергли это предложение.

По его словам, это стало сложной треугольной структурой:

"Американцам нужно было объяснить, что единственный способ получить Уилана и Гершковича – передать россиянам Красикова. Но немцы отдали бы Красикова только в обмен на Навального".

"Правительство Германии очень серьезно относилось к этому", – сказал западный дипломат CNN на прошлой неделе и назвал маловероятным согласие россиян на обмен трех ценных пленных – Навального, Гершковича и Уилана на одного Красикова.

"Есть и другие места, где бывают плохие россияне. Вопрос был в том, как всех объединить, поэтому высказывались разные идеи. Нужна изобретательность", – добавил дипломат.

Еще одним россиянином, которого можно было включить в список, является Сергей Черкасов, вероятный российский шпион, которого Минюст США обвинил в мошенничестве и других преступлениях и который удерживается в Бразилии. Запросы РФ и США об экстрадиции были отклонены бразильскими властями.

Донести послание Путину было одной из самых сложных задач, рассказал CNN человек, близкий к команде Навального.

"На среднем уровне был большой интерес, но всякий раз, когда дело доходило до: "Ой, кто скажет Путину?", люди трусили", – сказал он.

Абрамович, по данным многочисленных источников, не струсил. Но когда и как именно он передал неофициальное предложение Кремлю или самому Путину, до сих пор не известно. В конечном итоге процесс продвинулся недостаточно быстро, чтобы спасти Навального.

А его помощники по-прежнему убеждены, что Путин приказал убить лидера оппозиции, хотя Кремль это утверждение отрицает.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне независимое российское издание написало, что Абрамович обсуждал с Путиным обмен Навального за несколько часов до сообщения о смерти оппозиционера. Христо Грозев рассказал, что Путин, вероятно, согласился на сделку, однако журналист уверен, что это было притворное согласие.

По словам источников, с декабря к главе Кремля было отправлено несколько высокопоставленных российских эмиссаров, Абрамович был лишь одним из них. Согласие Кремля на обсуждение обмена на Запад сначала передал глава администрации Путина Антон Вайно, уже после этого на разговор с диктатором попал Абрамович.

О внезапной смерти Навального в РФ заявили 16 февраля. Политику было 47 лет.

Похоронили оппозиционера 1 марта в Москве. Возле храма "Утоли моя печали", где проходило прощание, силовики ужесточали охрану, на крышах домов выставляли снайперов.

В РФ задерживают участников акций прощания с Навальным – их вычисляют по камерам видеонаблюдения.

Глава внешней разведки РФ Сергей Нарышкин цинично прокомментировал гибель Навального. Он заявил, что смерть наступила по естественным причинам, и добавил, что "люди имеют такую особенность" – умирать.

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