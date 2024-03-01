Семья Навального не приехала на похороны: жена ограничилась постом в соцсетях. Видео

В Москве, сегодня, 1 марта, похоронили российского оппозиционера Алексея Навального, скончавшегося в тюрьме за полярным кругом. Его соратники, семья и мировые лидеры считают, что политика была убита. Очередь пришедших попрощаться с Навальным тянулась на несколько километров. Однако среди них не было ни жены, ни детей оппозиционера.

Семья Навального – жена Юлия, дочь Дарья и сын Захар, не приехала на похороны. Юлия Навальная простилась с мужем в соцсетях.

Она опубликовала видео, в котором собрала кадры с Алексеем Навальным. Музыкальным фоном для ролика Юлия выбрала песню Земфиры "Пожалуйста, не умирай".

"Леша, спасибо тебе за 26 лет абсолютного счастья. Да, даже за три последних года счастья. За любовь, за то, что всегда поддерживал, за то, что смешил даже из тюрьмы, за то что ты обо мне всегда думал.Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь так, чтобы ты там, наверху, радовался за меня и гордился мной", – написала Юлия Навальная.

Из родных Навального на похоронах была его мать. Около храма, в котором отпевали оппозиционера, тысячи людей благодарили ее за сына.

Напомним, что в Москве в пятницу, 1 марта, прошло прощание с оппозиционным российским политиком Алексеем Навальным. На Борисовском кладбище и возле храма "Утоли моя печали", где проходила церемония, силовики увеличили охрану. Ранним утром возле церкви собралось не менее сорока полицейских машин разного размера, а вдоль дороги были установлены металлические барьеры и дежурил ОМОН.

Как сообщал OBOZ.UA:

Россияне, пришедшие попрощаться с Алексеем Навальным, среди прочих лозунгов скандировали даже "Героям слава!". При этом в районе Марьино, где прошло прощание с оппозиционером, "заглушили" интернет.

Сторонники Навального заметили снайперов на крышах домов рядом с церковью, в которой проходило прощание с политиком.

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