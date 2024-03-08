'Прикрытие или стратегический ход': Путин обсуждал обмен Навального за несколько часов до его смерти – СМИ

Президент РФ Владимир Путин и миллиардер Роман Абрамович во время личной встречи обуждали обмен российского оппозиционера Алексея Навального за несколько часов до его гибели. На словах глава Кремля выразил согласие на сделку.

Об этом пишет "Агентство. Новости", ссылаясь на источники. В частности, двое собеседников издания рассказали, что Путин утром 16 февраля, в день смерти Навального, обсуждал обмен с Абрамовичем.

Встреча состоялась примерно за четыре часа до первого сообщения о смерти Навального.

Журналист Христо Грозев, знакомый с планами обмена, также рассказал, что слышал, что Путин, вероятно, согласился на него.

"Из того что мы знали в последние дни до убийства, было впечатление, что он (даже на удивление переговорщиков с российской стороны) согласился", – сказал Грозев "Агентству. Новости".

При этом он выразил уверенность, что это было притворное согласие.

"Думаю, что это было либо прикрытием планов об убийстве, либо стратегическим ходом, чтобы довести переговоры почти до конца, думая, что раз Германия согласилась принципиально отдать Вадима Красикова, то при отсутствии Навального они согласятся его обменять и на другого, не настолько важного для Путина заключенного", – сказал журналист.

Другой источник, знакомый Абрамовича, трактует вероятное согласие на обмен со стороны президента РФ похожим образом.

"Узнав, что Запад готов отдать в Россию Красикова, Путин хладнокровно приказал убить Навального", – рассказал он.

При этом источник осторожен в трактовке, предлагая прежде дождаться результатов расследования.

Все источники сошлись в том, что Навальный был главным, но не единственным объектом запланированного обмена.

Кремль был готов выдать Германии и США также заключенных журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и отставного американского морпеха Пола Уилана.

В ответ Запад был готовы выдать пожизненно осужденного в Германии убийцу и офицера спецслужб РФ Вадима Красикова, и кого-то из осужденных в США россиян, рассказали двое собеседников.

Один из источников рассказал, что слышал, что в процессе переговоров звучало имя Владислава Клюшина, основателя компании "М13", сотрудничавшей с администрацией Путина и другим госорганами РФ (осужден в США за хакерство и инсайдерскую торговлю).

Переговоры об обмене шли как минимум с весны 2023 года.

Летом Германия выразила принципиальное согласие на обмен Навального, в обсуждении этого вопроса участвовала лично глава МИД страны Анналена Бербок, сказал один из источников.

По словам всех собеседников, согласие на обмен за Навального дала семья, и именно она играла главную роль в лоббировании сделки.

В сентябре 2023 года операция по обмену приостановилась – после статьи The Wall Street Journal, из которой впервые стало известно о подготовке обмена Навального на Красикова.

Обсуждение активизировалось в декабре, когда Навального этапировали в колонию за Полярным кругом – семья оппозиционера убедила Запад, что началась подготовка к чему-то плохому.

Финально план обмена на Западе был согласован на встрече президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца в начале февраля, рассказали два источника. Об этом также писал Reuters со ссылкой на свой источник.

С декабря к Путину было отправлено несколько высокопоставленных российских эмиссаров, лишь одним из них был Абрамович, говорит один из источников. По словам другого, принципиальное согласие Кремля на обсуждение обмена Навального западным переговорщикам сначала передал глава администрации Путина Антон Вайно, уже после этого на разговор с диктатором попал Абрамович.

Как сообщал OBOZ.UA:

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– Похоронили Навального 1 марта в Москве на Борисовском кладбище. Возле храма "Утоли моя печали", где проходило прощание, силовики ужесточили охрану, на крышах домов выставили снайперов.

– Семья Алексея Навального не приехала проститься с ним. Жена оппозиционера Юлия Навальная в соцсетях опубликовала видео, в котором собрала кадры с мужем.

– В РФ начались задержания тех, кто присутствовал на прощании с Навальным. Их вычисляют по камерам видеонаблюдения.

– Глава СВР России Сергей Нарышкин цинично прокомментировал гибель Навального в колонии. Он заявил, что смерть наступила из-за естественных причин, и добавил, что "люди имеют такую особенность" – умирать.

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