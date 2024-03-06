"Люди имеют такую особенность": в разведке РФ цинично прокомментировали смерть Навального. Видео

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что "люди имеют такую особенность" – умирать, комментируя гибель в российской колонии оппозиционного политика Алексея Навального. Он утверждает, что смерть наступила из-за естественных причин.

Этой темы Нарышкин коснулся в ходе интервью, которое у него взял топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев. Отвечая на вопрос, были ли причастны к смерти Навального "силы на Западе", глава СВР страны-агрессора ответил:

"Я не думаю, что это какой-то специальный замысел. К сожалению, люди имеют особенность – рано или поздно жизнь заканчивается. Умирают. Скончался Навальный своей смертью".

На видео хорошо видно, что, говоря об этом, Нарышкин улыбался.

Также он заявил, мол, на Западе "устраивают сатанинские пляски вокруг гроба с Навальным" и это "отвратительно, аморально и низко".

Напомним: о внезапной смерти Навального в исправительной колонии в России заявили 16 февраля 2024 года. Политику было 47 лет.

1 марта в Москве состоялись похороны Навального. На Борисовском кладбище и возле храма "Утоли моя печали", где проходила церемония, силовики увеличили охрану. На крышах домов рядом с церковью выставили снайперов.

Как ранее писал OBOZ.UA, в России силовики начали задерживать людей, приходивших на прощание с погибшим оппозиционером Алексеем Навальным. Их вычисляют по камерам видеонаблюдения – система распознавания лиц в Москве "дает возможность проследить путь каждого человека аж до его подъезда".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!