На крышах засели снайперы: гроб с Навальным заносили в храм под 'прицелом' путинских силовиков. Фото и видео

В Москве у церкви иконы Божией Матери "Утоли моя печали" собралась огромная толпа, чтобы попрощаться с оппозиционным российским политиком Алексеем Навальным. Сторонники Навального заметили на крышах домов рядом с церковью снайперов.

Об этом сообщают в российских Telegram каналах. Еще за два часа до торжественного начала церемонии у храма собралась большая очередь людей.

Обстановка там оставалась спокойной, полиция не вмешивалась. Однако присутствие снайперов, следивших сверху за участниками церемонии, вызвало негодование у людей.

В храме прошла прощальная церемония, родные и близкие провели в последний путь Навального.

Сейчас тысячи людей направляются из храма на кладбище, где будет похоронен Алексей Навальный.

Напомним, что в Москве в пятницу, 1 марта, проходит прощание с оппозиционным российским политиком Алексеем Навальным. На Борисовском кладбище и возле храма "Утоли моя печали", где пройдет церемония, силовики увеличили охрану. Ранним утром возле церкви собралось не менее сорока полицейских машин разного размера, а вдоль дороги установлены металлические барьеры и дежурит ОМОН.

Как писал OBOZ.UA, 16 февраля в России заявили о смерти Навального в исправительной колонии. Утверждается, что заключенному резко плохо стало после прогулки, а реанимационные меры результатов не дали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!