Вычисляют по камерам: в России начались задержания участников прощания с Навальным

В России силовики начали задерживать людей, приходивших на прощание с погибшим оппозиционером Алексеем Навальным. Их вычисляют по камерам видеонаблюдения – система распознавания лиц в Москве "дает возможность проследить путь каждого человека аж до его подъезда".

Об этом сообщили российские СМИ. Отмечается, что приписываемые им статьи не разглашают. Известно лишь, что одна из женщин, первая из задержанных в Москве, была оштрафована на полторы тысячи рублей по статье о демонстрации запрещенной символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП).

Как пишут росСМИ, женщина попала на видео, где силовики услышали фразу "Героям Слава!", после чего они пришли к ней домой.

Другого жителя Москвы, Егора Комлева, задержали на выходе из дома, увезли в отделение полиции, сфотографировали и забрали паспорт.

Сотрудники Центра противодействия экстремизму задержали также жительницу Москвы Елену Грибкову, посещавшую похороны Навального 1 марта. РосСМИ отмечают, что пока рано говорить о тенденции, и начало таких действий силовиков было положено еще тогда.

В общей сложности, по данным российских медиа, в день прощания с Навальным в городах России задержали 113 человек. В Москве, где похороны переросли в многотысячную акцию протеста, силовики забрали только 17 демонстрантов.

Напомним, 2 марта стало известно, что в разных городах России власти попытались уничтожить стихийные мемориалы погибшему оппозиционеру Алексею Навальному. Это произошло почти сразу ночью после похорон.

Жители Москвы утверждают, что мемориалы "ограбили коммунальщики". В то же время люди несли цветы не только к мемориалам, но и к могиле Алексея Навального. Отмечали, что у кладбища образовалась небольшая очередь. Полиция не мешала возложению цветов, однако возложивших цветы просили "не задерживаться с прощанием".

Как сообщал OBOZ.UA:

– РосСМИ сообщили, что в как минимум четырех регионах России фамилию российского оппозиционера Алексея Навального приравняли к символике экстремистской организации. Так, суды в этих регионах назначали участникам акций памяти наказание в виде административных арестов за фамилию "Навальный" на плакатах.

– Правозащитники по проекту "ОВД-Инфо" сообщили, что в России в день похорон российского оппозиционера Алексея Навального задержали 129 активистов в 19 городах. Больше всего задержаний в Новосибирске – 31 человек были доставлены в отделения полиции "за участие в несанкционированных мероприятиях".

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